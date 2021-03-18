Діти в соціальних мережах – розвага чи реальна небезпека?

Цього тижня Україну сколихнув черговий скандал, пов’язаний з дітьми в соцмережах. Мова про 8-літню модель Мілу Маханець, мати якої публікувала відверті фото дитини – з яскравим макіяжем, у відкритому одязі, а до того ж з 13-річним хлопцем. Також блогером, з яким дівчинка спить в одному ліжку, цілується та живе разом під одним дахом.

Фото: bankomet.com.ua

Ще трохи і поширення такого контенту за участі неповнолітніх можна було б кваліфікувати як злочин. Та що робити, коли продукують і публікують в мережі ці світлини власні батьки? Й не лише публікують, а й, очевидно, заробляють на цьому гроші. Адже лав-сторі юних закоханих зібрала чималу аудиторію – на сторінці Міли в Instagram було майже півмільйона підписників та примітка «звертатися в питаннях співробітництва». Утім зараз ця сторінка видалена. Причина очевидна – мати дівчини днями викликали на допит.

Звісно, до рішення суду та детального розслідування нікого злочинцем назвати не можна. Але така поведінка батьків мінімум безвідповідальна, бо поширюючи провокативний контент, вони самі наражають дитину на небезпеку. Хто дивиться на ці світлини по той бік екрану? Що думає в цей час? Може, слідкує за тим, де буває дитина, де живе, де навчається? Іншими словами, “ сексуалізація дитячих образів – провокує педофілію!

Нагадаю, що в Україні страшна статистика – кожна 5-та дитина стає жертвою насильства. Реєстру педофілів у нашій державі не існує. Тобто, ви не знаєте, хто проживає поруч. Більше того такі люди навіть можуть влаштуватися на роботу, що передбачає спілкування з дітьми. Й ви ніколи не розпізнаєте загрозу, поки не стане пізно. Тому еротично-романтичний контент за участі дітей в соцмережах – тільки погіршує ситуацію.

Водночас не треба забувати, що 8 років – це явно не той вік, коли людина може приймати зважені й самостійні рішення. Дитина ще не розуміє, як її вчинки вплинуть на подальше життя. І чи не станеться так, що через кілька років Міла пожалкує про свій «публічний роман»? Як вірогідний результат – психічний розлад на все життя.

До слова, про те, як соціальні мережі загалом впливають на дитячу психіку, – це окрема тема. На фоні останніх подій в Україні питання про обмеження доступу дітей до певних соцмереж і контенту має бути поставлене на державному рівні.

З початку 2021 року в різних містах України зафіксували близько 20 дитячих самогубств та спроб їх вчинення. Усі випадки пов'язують з поширенням небезпечних челенджів та груп смерті в соціальних мережах – зокрема в TikTok. Часто проблема полягає в самих соцмережах, які якісно не відстежують та вчасно не видаляють підозрілий чи заборонений контент. Що може зробити держава? Для початку – заборонити використання телефонів на уроках та в закладах освіти. Так: дитина повинна мати можливість зателефонувати батькам за першої необхідності. Але закривати очі на проблему, на те, що діти стають цілковито залежними від гаджетів, – не вихід. Мають бути обмеження.

Шановні батьки та дорослі. Ми живемо в непростий час, коли небезпека стала виглядати інакше. Вона навчилася ховатися за фейковими аккаунтами в соцмережах, веселими, на перший погляд, челенджами та модними фотосесіями. Це нові для всіх нас виклики.

- Кожна школа має бути забезпечена психологом.

- Регулярні лекції для батьків та дітей про небезпеку в Інтернеті.

- Відсутність дитини на уроці – привід НЕГАЙНО зателефонувати батькам.

- Обмежити доступ дітей до Інтернету й телефонів під час навчання.

- Пояснити батькам, як встановити на телефонах обмеження, що не дозволяють дітям завантажувати чи переглядати певний контент.

- Посилити роботу кіберполіції.

З таких кроків потрібно починати вже зараз. Та головне мають усвідомити батьки – телефон не повинен бути кращим другом для дитини. Кращим другом повинні бути ви! Спілкуйтеся, проводьте час разом, діліться думками й бережіть своїх дітей.