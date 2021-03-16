Історія сучасної війни: як музеєфікувати події, що відбуваються на наших очах?

14 березня – День українського добровольця. Добровольці та добробати відіграли величезну роль у захисті України ще на самому початку бойових дій на Сході та продовжують боронити її від ворога. Як музейна сфера фіксує історію, що твориться на наших очах, та чи звертає увагу на роль добровольців у війни?

Фото: надане Amuseum

2019 року виставкова компанія Amuseum у партнерстві з Національним музеєм історії України у другій світовій війні за підтримки Українського Культурного Фонду створила проєкт «Український Схід». Він став єдиною повноцінною експозицією в музейному просторі України, присвяченою російсько-українській війні, та охопив усі основні події та явища, пов’язані з нею. «Український Схід» розповідає про війну через артефакти, експонати та документальні свідчення, зібрані військовослужбовцями, музейниками, журналістами та родинами загиблих.

Amuseum розробила дизайн та архітектуру виставки, спосіб подання інформації, залучила сучасні музейні методи у створенні експозиції, тоді як Національний музей надав експонати із своєї чималої колекції та розповів особисті людські історії, які стоять за кожним предметом.

Від 2014 року музей збирає речі та документи, пов’язані з історією бойових дій на Сході, і в колекції налічується вже кілька тисяч експонатів. Це особисті речі військових, волонтерів, медиків та журналістів, якими вони діляться з музеєм, а також які музейні працівники привозять із зони бойових дій – фотографії, відео, документи, книги, амуніція, зброя, прапори підрозділів, листи, дорожні вказівники та навіть автівки, що теж мають історію свого бойового шляху. У проєкті, крім речей та свічень, використані статистичні дані, джерелом яких стали офіційні сайти державних інституцій, друковані видання та офіційне листування. У рамках виставки також були створені артінсталяції, що посилюють її емоційну частину.

Фото: надане Amuseum

«Український Схід» розповідає про війну очима очевидців – військових, волонтерів, медиків, місцевих мешканців, біженців. При тому він говорить про цей конфлікт, спираючись на факти з різноманітних джерел та уникаючи героїзації або персоналізації. Виставка підіймає і соціогуманітарні проблеми – окупації, біженців, волонтерської допомоги військовим і цивільним. І звичайно, розповідає про участь у війні добровольців.

Окремі стенди виставки присвячені картам боїв АТО (зокрема Пісок, Авдіївки, Широкиного тощо), обороні Донецького аеропорту та інших гарячих точок, де участь добровольчих підрозділів також була визначною. «Український Схід» розповідає і про долі полонених, які потрапляли до рук ворога, і про допомогу волонтерів, завдяки якій українська армія змогла протриматися у найважчі часи.

Фото: надане Amuseum

Мета виставки «Український Схід» – розповісти про історію, що твориться просто зараз, свідками якої ми є. Розповісти про відданість, віру в цінності, готовність боротися за своє навіть ціною власного життя та готовність віддати його – добровільно. Проєкт нагадує, що в країні триває війна, щодня в зоні бойових дій гинуть люди – військові, цивільні, волонтери, добровольці, медики. Війна не зупиниться та мир не з’являється сам собою, якщо українці самі не подбають про це. Наступною жертвою агресора може стати кожен з нас, і ми маємо бути вдячні тим, хто нас захищає.