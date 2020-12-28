Труднощі та новий досвід карантинного року у мистецькій індустрії

Карантин докорінно змінив усі наші уявлення про світ навколо. Особливих змін зазнали ті сфери, що пов’язані з масовими заходами – концертами, подіями, виставками. В усьому світі мистецька індустрія мусила знаходити нові шляхи, щоб принаймні залишитися на плаву.

Фото: EPA/UPG

У цьому році найбільші світові музеї та галереї відкрилися для відвідувачів онлайн. Лувр та Музей д'Орсе у Парижі, Старий Музей в Берліні, Метрополітен у Нью-Йорку, галерея Тейт у Лондоні та багато інших зробили на своїх Інтернет-сторінках віртуальні тури, додали відеоекскурсії, відкрили доступ до матеріалів за передплатою, створили спеціальні відеокурси з розповідями про найцікавіші свої експонати. Так само відкривалися і виставки – онлайн, за допомогою новітніх технологій, зокрема, VR.

Ми, як компанія, що реалізує масштабні музейні проєкти, також були змушені перебудувати свій підхід. Якщо минулими роками ми створювали «традиційного» формату експозиції та події, то у 2020 нам теж довелося вийти в онлайн.

Так, у серпні-жовтні відбувся фестиваль сучасного мистецтва Kyiv Art Week. Усі події – круглі столи, лекції, інтерв’ю, вистави та інші мистецькі івенти проходили на сайті фестивалю. Отже, відвідувач міг просто зайти на сторінку Kyiv Art Week на Facebook та в прямому ефірі побачити все, що відбувається, послухати цікавих гостей, подивитися спектакль і навіть відвідати онлайн-ярмарок. До того ж всі роботи, представлені на фестивалі, та відеоматеріали подій і зараз доступні для перегляду.

Ми, команда Amuseum, саме з Kyiv Art Week вперше спробували себе у створенні онлайн-простору.

Галереї-учасники Kyiv Art Week запланували свої експозиції ще до остаточного рішення про перехід в онлайн. З одного боку, це спрощувало наше завдання: треба було просто відтворити ці плани в віртуальній реальності. Але з іншого боку, якби ми готували фестиваль від початку для онлайну, то багато чого зробили б зовсім по-іншому.

Будь-який музейний простір - це обов’язково розповідь, він має свою логіку, за якою веде глядача. Цікаво, що створення віртуального музейного простору чимось навіть нагадує створення комп’ютерної гри - треба передбачати можливі дії “героя”, його повороти та маршрути, і думати про те, що він зустріне на наступному кроці.

Роботи, які мали бути представлені на фестивалі, зісканували та перевели у 3D-моделі. На жаль, з дуже високою деталізацією онлайн їх показати надто складно технічно, тому для тих, хто хоче роздивитися все як слід, Kyiv Art Week пропонував завантаження великої версії віртуального музею.

Це була цікава та незвична робота, що допомогла переосмислити й традиційні формати виставок і співпраці з глядачами. Такий досвід напевно ще знадобиться у найближчому майбутньому.

Проте тільки онлайновими подіями цей рік не обмежувався. В Україні навіть відкрилося кілька нових музеїв, зокрема, Музей Міста у Львові та Музей історії архітектури міста у Запоріжжі. Мистецьке життя регіонів не зупинялося, і Amuseum долучилися до створення одного з історичних проєктів - виставки-дослідження “Ген непокори: хроніки українського спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття до 1991 року”.

Фото: Вікторія Грівіна

Виставка відкрилася у жовтні в Донецькому обласному краєзнавчому музеї у Краматорську. Вона присвячена історії спротиву радянському та нацистському режимам на Донеччині. Крім “класичної” експозиції з архівних документів, фотографій, побутових речей відомих творців та діячів спротиву - Василя Стуса, Олекси Тихого, Алли Горської, Віктора Зарецького, Ганни Юрченко та інших - ми включили деякі інтерактивні елементи.

Так, відвідувачі можуть послухати заборонені радіостанції на старому радіоприймачі чи подивитися додаткові матеріали на планшетах. “Ген непокори” є також інклюзивною виставкою: для людей з порушеннями зору є тексти шрифтом Брайля та спеціальні аудіогіди. Ми додали й сучасні технології, створивши 3D-тур цією виставкою та експозицією “Людина в просторі степу. Доба каменю. Доба бронзи”.

Цей проєкт відображає величезний потенціал регіональних музеїв - вони прагнуть нових рішень, хочуть створювати цікаві та сучасні виставки навіть попри всі пандемічні обмеження. І це насправді надихає та відкриває нові можливості для розвитку.

Цього року ми отримали непересічний досвід. Разом з усім світом нам довелося шукати нові ідеї, можливості, місця втілення задумів. Ми переглянули традиційні стосунки музеїв із глядачами, поекспериментували, спробували те, чого ще ніхто не робив. І будемо продовжувати пошук та інтеграцію нових форматів, адже рік закінчується, а пандемія та карантинні обмеження тривають.

Андрій Качуро, куратор компанії Amuseum