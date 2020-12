Від оголошення в під’їзді до престижної європейської премії. Як створювався перший антикорупційний стартап

Діджитал-проекти – моя давня любов. За долю кожного свого проекту я переживаю всім серцем, і так само радію хорошим новинам про їх подальшу долю. Так сталося з проектом «Карта ремонтів» , який я запускала ще в період депутатства в Київраді у 2015 році. У ось через 5 років, в грудні 2020 Карта визнана переможцем престижної європейської премії - у категорії «Демократія» у The Innovation in Politics Awards 2020. Це щорічний конкурс інноваційних проектів Європи. Європейці оцінили можливості і внесок такого діджитал рішення для запобігання корупції.

Стартап з бюджетом 900 грн

У мене є власна ідеологія боротьби з корупцією, дещо відмінна від «традиційної активістської». Боротьба з корупцією в нашій державі буде ефективною, коли запобігти корупційному злочину зможе кожен охочий. Для цього не потрібно мати специфічні знання, витрачати щоденно повний робочий день тощо. На мою думку, необхідно створювати прості інструменти, скористатись якими зможе кожен.

Так з’явилась ідея проекту «Карта ремонтів». Ми створили перший прототип «Карти» в 2015 році. На ній оприлюднили всю інформацію про ремонти будинків, які проводились коштом місцевого бюджету в Києві.

Перша Карта писалася «на колінках», а весь проект на всіх етапах робився силами волонтерів. Сайт карти був створений на безкоштовній «підложці» Google. Єдине, на що ми витратили кошти – залучення дизайнера, робота якого коштувала 900 грн. На першу версію карти ми вручну вносили усі дані і це займало величезну кількість часу.

Інший виклик, з яким ми зіштовхнулись – популяризація сайту. Після успішного релізу і прес-конференції, ми запустили волонтерський рух і почали дублювати інформацію з карти на оголошеннях, які розклеювали на під’їздах будинків, які мали відремонтувати за бюджетний кошт.

Найбільше моральне задоволення було, коли після моїх тренінгів, виступів або лекцій, на пропозицію долучитись до руху по боротьбі з корупцією і популяризувати «Карту» у нас з’являлось інколи 2-3, а інколи по 10 нових волонтерів. Пам’ятаю, як один чоловік, що став волонтером, спочатку попросив оголошення на свій квартал, а згодом самотужки розклеїв оголошення у всьому Дарницькому районі.

Таким чином силами волонтерів на під’їздах кожного будинку, на який витрачались бюджетні кошти, ми розклеювали оголошення аби інформація про бюджетні видатки дійшли до кожного киянина. В оголошеннях окрім повної інформації по адресі, сумах і переліку робіт, ми вказували, куди поскаржитись, якщо ремонт по факту не проводився. Разом з волонтерами за перших 2 тижні роботи карти ми знайшли два будинки, на які були списано по півмільйона гривень, але роботи не були проведені від слова «взагалі».

Таким чином стартап вартістю в 900 грн повернув столиці понад мільйон лише за перші 2 тижні свого існування.

Зрештою, і карта, і оголошення з інформуванням населення про витрачені кошти зацікавили політтехнологів. Один з них, натрапивши на оголошення у столиці і вивчивши наші підходи, почав розповідати про наш інструмент на тренінгах для новообраних депутатів та кандидатів у депутати в усіх регіонах України.

Автоматизований стартап, який працює без людського втручання

Сьогодні внесення даних на Карту ремонтів проводиться автоматично, майже без залучення людського ресурсу. А географія проекту розширилась зі столиці на всю Україну: від мегаполісів до найбільш віддалених маленьких сіл.

Коли я розповідала про ідею повної автоматизації стартапу своїм знайомим або журналістам, вони в один голос говорили, що це неможливо. Однак, у нас все вийшло, «Карта» досі працює і робить це автоматично.

Вже півтора роки як я залишила керівництво «Антикорупційним штабом», а оновленням Карти на постійній основі не займається жодна людина. Тим не менш, щосекунди на Карті з’являються нові об’єкти, які ремонтувались за бюджетні кошти. Все це вдалось зробити завдяки розробці програмного забезпечення, яке щосекунди витягує дані про державні закупівлі з Prozorro, відфільтровує ремонтні та будівельні роботи і автоматично закидає інформацію на сайт з Картою з прив’язкою до геолокації робіт. Такий підхід дає колосальну економію коштів та людського ресурсу. Пам’ятаю, як я колись жартувала, що якщо Prozorro «ляже», вони завжди можуть відновити дані за допомогою серверів Карти, де зберігаються терабайти інформації.

Сьогодні на Карті вже доступна інформація про 665 тис ремонтів на суму понад 854 млрд гривень (30 млрд доларів). Інструмент допоміг десяткам тисяч українців відслідкувати проведення ремонтних робіт у їх будинках, школах, садках, подвір’ях, міських парках тощо.

Ця ініціатива продовжує працювати і давати результат навіть без моєї участі. А цієї осені Карта навіть отримувала престижну європейську премію у категорії «Демократія» конкурсу «The Innovation in Politics Awards 2020» Це щорічний конкурс інноваційних проєктів Європи, який організовується The Innovation in Politics Institute

Карта ремонтів стала першим інструментом, завдяки якому моніторити бюджетні кошти може будь-яка людина. Ця технологія дозволила нам розширити боротьбу з корупцією зі столиці та великих міст, де, будемо відвертими, борців з корупцією вистачає, до найменшого села.

Це була історія, в яку я вірила, і врешті-решт моя ідеологія про те, що боротися з корупцію може кожен, знайшла своє технологічне рішення.