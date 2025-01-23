Розподіл відповідальності: як система “Прозорро.Продажі”забезпечує баланс між учасниками аукціону

У світі про Україну існують два потужні стереотипи — у нас неймовірні IT спеціалісти, захмарний рівень цифровізації різних сервісів і непоборна корупція. А як щодо того, що завдяки саме високим технологіям можна подолати останній стереотип? Система “Прозорро.Продажі” якраз це доводить щодня на практиці.

Питання управління публічними активами завжди викликало гострий резонанс в українському суспільстві. Під публічними активами ми розуміємо матеріальну власність, яка належить державі й територіальним громадам. В додіджитальну епоху питання продажу державного чи комунального майна або передача права користування, приватизація ставали ласим шматочок для корупційних схем, підкилимних домовленостей та інтриг. З появою системи “Прозорро.Продажі” не тільки зламались ці “прийняті норми”, але і докорінно трансформувались процеси.

Прозорро.Продажі – це не просто державна електронна торгова система. Це фундамент для побудови нової, прозорої економіки України. Одним із ключових елементів успіху цього процесу є чіткий розподіл відповідальності між усіма учасниками аукціону. Саме цей баланс забезпечує довіру до системи, мінімізує ризики зловживань та гарантує, що кожен аукціон відбувається чесно та прозоро.

Для довідки: Прозорро.Продажі — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. АТ “Прозорро.Продажі” забезпечує роботу електронної торгової системи, в якій відбуваються онлайн-аукціони з продажу та здачі в оренду публічних активів, зокрема сільгоспземель. Компанія гарантує безпечність торгів, неможливість втручання будь-кого в їхній перебіг та рівний доступ кожного учасника до участі в аукціоні, а також можливість будь-кого в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами та їхніми результатами.

Одна з ключових функцій системи — об’єднати у прозорий спосіб приватний і державний сектори для співпраці та зароблення коштів, коли суспільство можу повністю контролювати таку взаємодію. В законодавстві така взаємодія називається державно-приватним партнерством і десятиріччями це була ключова проблема держави й саме місце дотику, де і створюються можливості для корупції.

У процесі купівлі-продажу або здачі в оренду лотів беруть участь:

продавці (державні, комунальні підприємства, власники рухомого/нерухомого майна) — готують інформацію, документи про лот, який продається або здається в оренду;

покупці — купують лот на аукціоні в режимі онлайн;

акредитовані майданчики — надають сервісні послуги та консультації як покупцям, так і організаторам (тобто, продавцям та орендодавцям) торгів щодо аукціонів, здійснюють пошук необхідних лотів та супроводжують клієнтів під час усієї процедури електронного аукціону. Саме майданчик — це той, хто приводить покупців до системи, відкриває їм електронний кабінет та дає можливість продавцю або орендодавцю опублікувати оголошення з проведення торгів;

ЕТС (електронна торгова система “Прозорро.Продажі”) виконує водночас функції вітрини, де видно усі лоти, що продавались, продаються чи будуть продаватись через систему. Паралельно електронна торгова система виконує функції адміністратора, який слідкує за регламентом (ходом) торгів, та аукціоніста (система автоматично приймає ставки та слідкує за ціною від учасників аукціону).

Якщо описувати систему “Прозорро.Продажі” та придумати до неї аналогію, то це будуть цифровий ринок-виставка та двигун, який здійснює аукціон без участі людини.

Саме так — прозоро та наочно — можна простежити в переліку лотів: що держава або громади продають, де знаходиться актив, що до нього входить, яка стартова ціна. Зацікавлений покупець може дізнатися детальну інформацію про об’єкт, за бажанням навіть приїхати і подивитись на нього. Тобто це відповідальність саме продавця, яку інформацію він надав про актив та наскільки вона відповідає дійсності. В зоні відповідальності покупця подання всіх необхідних документів, регламентованих процедурою реєстрації на майданчику. Це варто розуміти та розмежовувати.

Розв’язання 5 проблем завдяки розподілу відповідальності між учасниками

Система “Прозорро.Продажі” створювалась для прозорого управління публічними активами. Чіткий розподіл відповідальності між продавцями, майданчиками, системою електронних торгів, покупцями розв'язав п’ять проблем:

Корупція. Механізм електронних аукціонів побудований так, що неможливо підтасувати результати та “зробити” аукціон під певного покупця. Це досягається завдяки захищеному цифровому процесу продажу та публічності даних. Жоден учасник до моменту аукціону не може дізнатись скільки ще покупців змагатимуться за актив, відповідно, не може з ними домовитись, тому на аукціоні завжди виграє виключно найвища ціна, яку готовий запропонувати інвестор. Однак кожен учасник може подивитись на актив і поставити будь-які питання щодо нього та умов укладання угоди й передачі активу до аукціону. Нерівний доступ для учасників. Чіткі правила та прозорість процесів перешкоджають утворенню монополій та забезпечують рівні умови для всіх учасників. Придбати актив може будь-який покупець, який пройшов реєстрацію на акредитованому майданчику, заплатив реєстраційний внесок та надав необхідні документи. В історії лотів “Прозорро.Продажі” існує чимало історій успіху, коли придбаний або орендований об’єкт отримував нове життя, громада — зручний сервіс, розвиток інфраструктури, робочі місця, а держава чи комунальні підприємства — надходження до бюджету. Дворівнева система приватно-державного порядку дозволяє створювати конкуренцію та подавати апеляції до наступного рівня контролю в системі. Неефективність ціни. Раніше у продавцях могли бути претензії, що актив продався не за ринкову ціну. В умовах онлайн-аукціону з необмеженою кількістю учасників цей ризик нівелюється. Яскравим прикладом став кейс великої приватизації з продажу готелю “Україна”, коли початкова вартість виросла у 2,4 раза, сягнувши рекордних понад 2.5 млрд грн. Це в чергове доводить, що система “Прозорро.Продажі” вміє ефективно продавати та збільшувати доходи держави. За 2024 рік від великої приватизації двох лотів до держбюджету надійшло понад 6,5 млрд гривень. Це рекорд за майже 20 років, адже єдиним справді успішним кейсом великої приватизації був продаж у 2005 році "Криворіжсталі". Непрозорість. Будь-хто може зайти у торгову систему та після завершення аукціону та прослідкувати за етапами аукціону, зростанням ціни, хто конкурував за актив та став його власником. Ця інформація відкрита та доступна. Навіть більше — можна зайти в модуль аналітики та переглянути, як відбувалися торги 1 рік тому, 3, 5 і т.д. Залучення фінансово неспроможного господаря. Коли відповідальність за кожен етап процесу чітко визначена, з'являється можливість відібрати найкращих учасників та забезпечити ефективне використання активів, якими держава не користується. Покупець (навіть потенційний) зобов'язаний сплатити гарантійний внесок. Платіж, який підтверджує реальність намірів учасника купити актив за запропоновану ціну на аукціоні. Якщо учасник передумає після аукціону, гарантійний внесок отримує організатор для компенсації витрат на підготовку аукціону.

Важливо розуміти, що за успіхом цього продукту стоїть не просто електронна система та прописані для цього коди, а ціла команда професіоналів. Це сучасний офіс, який об’єднав юристів, програмістів, економістів та інших фахівців. Команда працює над тим, щоб зробити процес участі в аукціонах максимально зручним, прозорим як для продавців, так і для покупців, ефективним — для держави. А також постійно працює над удосконаленням системи, враховуючи новітні технології, регуляції та розподілу відповідальності, ризиків, викликів.

Як структура Прозорро.Продажі сприяє прозорості процесів і уникненню конфліктів між учасниками

Зазначу, що електронний аукціон реалізує автоматична цифрова система. Команда “Прозорро.Продажі” створює саму систему, перевіряє її або стандартизує відповідно до міжнародних вимог, забезпечує прозорість процесу та попереджає доступ до неї несанкціонованих осіб, навіть співробітників компанії. Як це досягається на практиці? Внаслідок автоматизації процесів, прозорості інформації (пам'ятаємо про виставкову вітрину, де всі все бачать), чіткий розподіл ролей і відповідальності, здорову ринкову конкуренцію в каналах залучення та серед потенційних покупців.

Ми даємо можливість іноземцям відкрито інвестувати у вітчизняні публічні активи. Наприклад, кейс з великої приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК). Іноземний інвестор викупив актив за 3,94 млрд грн. Все прозоро і зрозуміло. І до інвестора не виникне питань, як саме він придбав актив. Про це також варто нагадувати, а іноземним компаніям — ділитись досвідом у своїх країнах для залучення більшої кількості інвесторів та можливостей в державному секторі.

Державна електронна торгова система “Прозорро.Продажі” демонструє світові, що Україна здатна створювати сучасні, прозорі та ефективні системи для забезпечення державного управління. Це інструмент щодня доводить, що продаж та оренда публічних активів

Прозорро.Продажі — це більше, ніж система: це приклад реформи, яка реалізувалась з проєкту в державне підприємство, яке стало системним цифровим офісом для держави з впровадження оптимальних рішень для управління державними активами, мінімізуючи людський чинник. Це приклад того, як цифровізація може побудувати довіру, сприяти ефективності та забезпечувати прозорість. Український досвід уже надихає інші країни, демонструючи, що чесні та відкриті процеси можливі навіть у найскладніших умовах. Це наш внесок у глобальну цифрову трансформацію і особливо у систему державного управління та приклад, який вартує наслідування.

Цей інструмент щодня доводить, що продаж та оренда публічних активів може бути прозорим, ефективним і прибутковим. І ми закликаємо всіх долучитися до цього процесу. Бізнес може знайти нові можливості для інвестування, громадяни можуть контролювати використання державних коштів, а держава може підвищити свою ефективність. Разом ми можемо побудувати прозору та справедливу Україну з впровадженням законодавчих принципів без людського чинника з мінімізацією втручання державних службовців та скороченням витрат на утримання державного апарату.