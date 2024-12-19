Конфіскований санкційний "Аерок" продали за майже 1,9 млрд гривень

Сьогодні, 19 грудня у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбувся онлайн-аукціон з продажу статутного капіталу ТОВ «Аерок». Завод належить до об’єктів великої приватизації, і вартість активу на торгах стартувала з 965,3 млн грн. За нього змагалося 3 учасники, і за підсумками торгів вартість заводу зросла майже вдвічі – до майже 1,9 млрд грн.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Всі кошти з продажу надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, це – перший лот великої приватизації підсанкційного майна в Україні.

"Діяльність російських власників цих активів була загрозою національній безпеці. Тепер кошти з продажу таких об’єктів, як завод «Аерок», будуть спрямовані на відновлення країни і посилюватимуть нашу економіку. Нові власники збережуть виробництво, робочі місця та інвестуватимуть в розвиток", – зазначила вона.

Договір купівлі-продажу підпишуть тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів.