Конфіскований санкційний "Аерок" продали за майже 1,9 млрд гривень

Сьогодні, 19 грудня у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбувся онлайн-аукціон з продажу статутного капіталу ТОВ «Аерок». Завод належить до об’єктів великої приватизації, і вартість активу на торгах стартувала з 965,3 млн грн. За нього змагалося 3 учасники, і за підсумками торгів вартість заводу зросла майже вдвічі – до майже 1,9 млрд грн.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Всі кошти з продажу надійдуть до державного бюджету та будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко, це – перший лот великої приватизації підсанкційного майна в Україні.
"Діяльність російських власників цих активів була загрозою національній безпеці. Тепер кошти з продажу таких об’єктів, як завод «Аерок», будуть спрямовані на відновлення країни і посилюватимуть нашу економіку. Нові власники збережуть виробництво, робочі місця та інвестуватимуть в розвиток", – зазначила вона.
Договір купівлі-продажу підпишуть тільки після сплати переможцем вартості лота. На це він має 30 робочих днів від дня завершення торгів.
- «Аерок» — один із найбільших виробників газобетонних виробів в Україні. Його виробничі потужності розташовані у Київській та Львівській областях. У серпні ФДМ планував продати його за майже мільярд.
- Станом на кінець червня у заводу є заборгованість із заробітної плати, перед бюджетом та прострочена кредиторська заборгованість. З
- агальна сума боргів становить понад 110.8 млн грн. Їх має погасити новий власник. Також він зобов’язаний зберегти основний вид діяльності підприємства та не звільняти працівників впродовж шести місяців.
- Організатором торгів є Фонд державного майна України, який отримав в управління підсанкційний актив у листопаді 2023 року. Раніше компанія належала російському олігарху Андрію Молчанову.
- Цьогоріч в Україні відбулися перші онлайн-аукціони з великої приватизації. За результатами торгів з продажу готелю «Україна» та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії держбюджет отримав майже 7 млрд грн разом із ПДВ.