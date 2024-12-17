Від початку 2024 року папери "Газпрому" подешевшали на 33,5%.

Акції “Газпрому” впали до найнижчого рівня з початку 2009 року

Сьогодні, 17 грудня, акції “Газпрому” опустились до рівня 106,1 рубль за акцію.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Таким чином ціна на акції "Газпрому" впала до мінімуму з січня 2009 року.

Зазначається, що така ціна на 2,4% нижче за рівень закриття понеділка, 16 грудня, а від початку 2024 року папери "Газпрому" подешевшали на 33,5%.

Втім, до абсолютних історичних мінімумів акції ще мають впасти трохи більше ніж 20%.

Акції “Газпрому” почали падати близько тижня тому. Тоді Єврокомісія повідомила, що ЄС готовий до припинення транзиту російського газу та не чекає значного впливу на ціни. Сьогодні ж Єврокомісія підтвердила, що в ЄС мають альтернативні джерела поставок.

Прибутки “Газпрому” знищило падіння експорту - компанія втратила понад 80% європейського експорту порівняно з 2021 р., а постачання впало до 28 млрд куб. м. Це рівень другої половини 1970-х років.

В 2023 р. "Газпром" отримав рекордний з моменту свого створення в 1990 р. збиток у розмірі 629 млрд рублів, а видобуток виявився мінімальним за цей період - всього 404 млрд куб. м.

Австрійська компанія OMV оголосила про розірвання контракту з “Газпромом”.

Арбітражний суд присудив “Газпром експорту” виплатити австрійській нафтогазовій групі OMV збитки у розмірі 230 млн євро плюс відсотки і витрати.