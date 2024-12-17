ВР схвалила звільнення від оподаткування окремих товарів оборонного призначення

ВР вцілому прийняла законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення та Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів" щодо вимог відповідності екологічним нормам №12267.

Про це повідомили народні депутати Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко.

Зокрема, зміни передбачають:

звільнення від ввізного мита товарів для виробництва боєприпасів та обладнання для їх тестування;

відстрочення до 2027 року вимог екологічного стандарту «ЄВРО-6» для деяких транспортних засобів (крім легкових);

впровадження «ЄВРО-6» для нових легкових авто з 1 січня 2025 року.

Як зазначено у пояснювальній записці законопроєкту, йдеться про окремі товари оборонного призначення (порох, капсулі ударні, складові частини патронів), частини та приладдя бойової зброї, обладнання для тестування набоїв;

Також це стосується товарів, необхідних для виробництва та постачання повітряних, наземних та морських безпілотних систем та їх компонентів.

У пояснювальній записці документу також йдеться про те, що реалізація запропонованих змін може зменшити витрати наскладові, що ввозяться на митну територію України, у тому числі для виробництва повітряних, наземних та водних безпілотних систем, активних засобів протидії технічним розвідкам, машин механізованого розмінування, атакож систем зброї дистанційного керування та боєприпасів (які використовуються з безпілотними системами). Це дасть змогу заощаджувати кошти при закупівлі за кошти державного бюджету готових товарів, вироблених з використанням цих складових.

Після прийняття запропонованих змін середні ціни в 2025 році на безпілотні системи всіх типів знизяться на 25-30%.Орієнтовні видатки державного бюджету на закупівлю безпілотних наземних роботизованих комплексів в 2025 році складатимуть 10 млрд. грн. Таким чином, враховуючи середні ставки ввізного мита на товари, які передбачається звільнити від оподаткування зменшення надходжень від ввізного мита та ПДВ скоротяться орієнтовно на 2 млрд грн.

Підрахували, що після прогнозованого зниження цін на безпілотні системи економія державного бюджетустановитиме мінімум 2,5 млрд. грн.