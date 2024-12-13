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Шмигаль зустрівся з єврокомісаром із питань оборони і космосу

Йшлося про доступ українських виробників до європейських фондів і посилення санкцій проти Росії.

Шмигаль зустрівся з єврокомісаром із питань оборони і космосу
Андрюс Кубіліус і Денис Шмигаль
Фото: пресслужба КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч із комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андрюсом Кубіліусом. 

За словами Шмигаля, у розмові йшлося доступ для українських виробників до європейських фондів, посилення санкцій проти Росії та реалізацію плану перемоги.

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«Подальше зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю є життєво важливим для посилення обороноздатності та готовності ЄС до будь-якої майбутньої агресії. Україна потребує більше артилерійських систем та боєприпасів, зміцнення ППО, а також примноження виробництва далекобійної зброї. Закликав європейські держави долучатися до співпраці за прикладом «данської моделі», а саме — купувати зброю для України в українських виробників», - додав глава уряду.

Шмигаль наголосив, що українська оборонна промисловість має бути інтегрована в ланцюжки постачання ЄС з виробництва зброї та військової техніки. Також прем’єр-міністр висловив сподівання, що відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві у вересні цього року сприятиме зміцненню співпраці між оборонними індустріями України та Євросоюзу.

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