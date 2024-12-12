“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
Респектабельний ісламіст. Що відомо про нового лідера Сирії
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Трамп анонсував призначення колишньої нареченої свого сина послом у Греції
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
Поліція обшукує поїзди міжнародного сполучення через створення штучного дефіциту квитків
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаЕкономікаДержава

У цьому році економіка України зросла на 4%. Серед основних драйверів – галузі транспорту та будівництва

У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

У цьому році економіка України зросла на 4%. Серед основних драйверів – галузі транспорту та будівництва
Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України
Фото: Олег Переверзев

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки.  

“Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. 

Вона зазначила, що свою роль відіграли державні програми підтримки – грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики “Зроблено в Україні”. 

Також, за її словами, збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування. 

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

  • транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору);
  • будівництво  (завдяки програмам держпідтримки);
  • внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);
  • переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення).
  • добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу). 

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за 9 місяців цього року український експорт збільшився на 36%. За 9 місяців Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies