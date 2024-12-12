У цьому році економіка України зросла на 4%. Серед основних драйверів – галузі транспорту та будівництва

У листопаді темпи зростання трохи уповільнилися і склали 0,9% порівняно з листопадом 2023 року.

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки.

“Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що свою роль відіграли державні програми підтримки – грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики “Зроблено в Україні”.

Також, за її словами, збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування.

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору);

будівництво (завдяки програмам держпідтримки);

внутрішня торгівля (причини — сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);

переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення).

добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що за 9 місяців цього року український експорт збільшився на 36%. За 9 місяців Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік.