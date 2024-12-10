Підприємства, пошкоджені ворогом на території активних боїв, отримають право на реструктуризацію боргів

Таким чином уряд планує зменшити борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону.

Право на реструктуризацію боргів отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом та які розташовані на території активних бойових дій.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Прописуємо також алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу. Таким чином зменшимо борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону”, – йдеться у повідомленні.

Також прем’єр повідомив, що станом на зараз майже 100% усіх об’єктів – житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків – підключені до тепла. Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи.