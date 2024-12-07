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Міненерго: за добу енергетики відновили живлення для 19 440 споживачів

Україна планує імпорт електроенергії обсягом 12 040 МВт год із країн Євросоюзу.

Міненерго: за добу енергетики відновили живлення для 19 440 споживачів
Фото: Укренерго

На поточну добу Україна енергетики відновили живлення для 19 440 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Минулої доби енергетики відновили живлення для 19 440 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів сьогодні оператор системи передачі тимчасово застосовує графіки погодинних відключень. Обмеження енергопостачання не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 60 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови. 

"На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 12 040 МВт год та потужністю 1052 МВт" , – йдеться у повідомленні.

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