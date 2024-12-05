Кабмін продовжив проєкт єЧергу для бронювання часу перетину кордону ще на два роки

5 грудня Кабмін на засіданні схвалив постанову, що запроваджує експериментальний проєкт єЧерга для бронювання часу перетину кордону ще на два роки.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.

«Новий експериментальний проєкт зосередиться на масштабуванні системи для всіх видів транспортних засобів, удосконаленні питання пріоритетного проїзду через кордон та автоматичній верифікації низки інформації, що має бути наявна в перевізника», - пояснили у відомстві.

Віцепрем’єр із відновлення Олексій Кулеба додав, що процес перетину кордону хочуть зробити прогнозованим для всіх видів транспорту. «Йдеться як про комерційних перевізників, так і громадян, що перетинають кордон приватним транспортом – всі мають бути впевнені в тому, що черги перед пунктом пропуску не буде. Окрім цього, важливим етапом розвитку проєкту стане встановлення камер автоматичної фіксації на в’їзді до пунктів пропуску, щоб мінімізувати можливості проїзду транспорту незареєстрованого в системі», – пояснив Кулеба.

У межах нового проєкту заплановано масштабувати послугу на всі види транспортних засобів, що перетинають кордон (легкові автомобілі, вантажівки менше 7,5 тонн), провести інтеграцію з відповідними системами для забезпечення пріоритету в черзі відповідно до Конвеції про спільний транзит (T1), компаній, що експортують товари відповідно до системи МДП або ж мають статус авторизованого економічного, а також забезпечити автоматичну перевірку низки інформації на момент реєстрації в системі, наприклад наявність страхового поліса (“зеленої картки”).