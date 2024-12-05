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Bitcoin уперше перевищив $100 000

Вартість криптовалюти почала зростати після президентських виборів у Штатах. 

Bitcoin уперше перевищив $100 000
Bitcoin
Фото: Wall Street Journal

Крипотовалюта Bitcoin уперше перевищила вартість у $100 000, пише Wall Street Journal. Валюта зростала після виборів президента США і за чотири тижні вона побила не один рекорд. Вартість одного Bitcoin склала 103 853 долари після того, як Дональд Трамп обрав колишнього регулятора Пола Аткінса майбутнім головою Комісії з цінних паперів і бірж. 

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Ще під час передвибочої кампанії Трамп заявляв, що припинить "війну Джо Байдена" з криптовалютою. На виборах до Конгресу криптофірми підтримували кандидатів, дружніх до індустрії. 

У результаті виборці обрали 298 представників і сенаторів, які виступають за криптовалюти, у порівнянні з 134, які проти, згідно з підрахунком і рейтингами Stand With Crypto – правозахисної групи, яку підтримує Coinbase Global.

Криптоінвестори підтримують обіцянку Трампа створити стратегічний національний резерв для державних Bitcoin-холдигів – це може підвищити вартість цифрової валюти ще більше. 

Обраний президент США також обіцяв полегшити регуляцію криптоіндустрії. Нинішній же голова Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслер збирається подати у відставку в день інавгурації Трампа. Він застерігав, що цифрові валюти сповнені шахрайства і маніпуляцій. 

Більшість власників Bitcoin не використовують цю валюту так, як задумував її творець у 2008 році. Він вважав, що це може бути альтернативою традиційним валютам, і що Bitcoin використовуватимуть при розрахунках. Та більшість власників у Bitcoin зберігають свої накопичення – як раніше інвестували в золото. Однак гарантій, що криптовалюта, відома своєю шаленою волатильністю, зберігатиме свою рекордну ціну і не впаде, як це вже бувало, нема.

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