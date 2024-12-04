В "Укренерго" повідомили про вимкнення світла у четвер

Для промисловості та бізнесу обмеження електропостачання діятимуть упродовж 6:00-22:00.

Завтра, 5 грудня, світло вимикатимуть в одну та дві черги, повідомляє "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів: 06:00 – 07:00 — одна черга відключень07:00 – 20:00 — дві черги відключень20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:

З 5:00 – 23:00 — застосування графіків обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадують, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.