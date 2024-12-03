"Укренерго" збільшило обсяг відключень світла у вівторок

До кінця доби відключення застосовуватимуть у дві черги одночасно.

"Укренерго" екстрено збільшило обсяги відключення електроенергії до кінця доби 3 грудня. Відключення застосовуватимуть у дві черги одночасно.

Про це інформує "Укренерго".

3 грудня заходи обмеження споживання вимушено продовжені до кінця доби.

Відключення для побутових користувачів будуть застосовуватись у такому обсязі:

08:00 – 23:00 - дві черги відключень;

23:00 – 24:00 - одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності буде з 06:00 до 22:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада", — нагадали у компанії.