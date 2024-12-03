Не потрібно писати заяву чи йти у відділення: в Укрпошті розповіли, як отримати 1000 гривень зимової підтримки

Укрпошта з 4 грудня починає виплати за програмою "зимова є-Підтримка", в рамках якої українці можуть отримати по 1000 гривень. Оформити виплату можуть понад 2 млн українців, які отримують поштою пенсії та соцвиплати.

Зокрема, це пенсіонери і люди з інвалідністю 1 і 2 груп, пояснив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Для отримання виплати не потрібно нічого заповнювати і йти у відділення.

"Все, що потрібно, – це дочекатись візиту своєї листоноші або свого дня отримання пенсії у відділенні, і ми допоможемо Вам отримати цю допомогу. Ви вже є у нас у списках, переданих Мінсоцполітики та Міністерством економіки, тож Ваша виплата буде вас чекати, якщо потрібно до кінця лютого 2025 року, навіть якщо ви раптом захворіли і не можете її отримати зараз", – сказав він.

Кошти не можуть бути отримані готівкою. Однак пошта допоможе клієнтам витратити їх на сплату комуналки, поповнення мобільного, придбання продуктів і побутової хімії, передплату українських видань і замовлення ліків українського виробництва.

"Можна витратити всю 1000 гривень одразу, можна частинами. Звісно, ситуація відрізняється від регіону до регіону, і ми до цього приготувались. Якщо в Покровську або біля Куп’янська зараз не дуже актуальна сплата комунальних платежів, то ми будемо готові допомогти із поповненням мобільного, товарами до новорічних свят чи ліками. У стаціонарних відділеннях Укрпошти також можна використати цю підтримку на донат для ЗСУ або на наш спільний із КШЕ благодійний фонд, який допомагає ЗСУ, школам, лікарням та притулкам для тварин", – додав Смілянський.

Витратити тисячу через пошту зможуть і ті, хто оформив виплату через Дію.

"Ми запрограмували наші термінали в стаціонарних відділеннях для участі в програмі «Національний кешбек», тож Ви можете скористатись нашими відділеннями для сплати комунальних платежів, придбання визначеного переліку товарів чи послуг", – додав він.