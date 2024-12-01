На кліматичній конференції ООН Україна і ще 30 держав підтвердили намір розвивати атомну енергетику

Наша держава добудовує енергоблоки Хмельницької АЕС та нові блоки на Рівненській та Хмельницькій станціях.

Україна і ще 30 країн світу підтвердили намір розвивати атомну енергетику на СОР29.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Крім нашої держави хочуть потроїти потужності атомної енергетики до 2050 року США, Франція і Велика Британія.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак зазначив, що нині українські АЕС покривають близько 60% споживання електроенергії в країні і є основою енергосистеми.

У Міненерго додали, що наразі НАЕК «Енергоатом» реалізує проєкти з розширення атомної генерації, зокрема, на діючих АЕС. Мова йде про добудову енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС (потужність 2,2 ГВт), а також нові блоки на Рівненській та Хмельницькій станціях за технологією американської компанії Westinghouse.