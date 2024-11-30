Шмигаль: наразі відкрити повітряний простір над Україною неможливо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з огляду на безпекову ситуацію повітряний простір над Україною навіть частково неможливо відкрити. Важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та перевезення пасажирів.

Про це він глава уряду заявив під час Міжнародного транспортного форуму, пише Укрінформ.

"Ми провели оцінку ризиків та визначили потребу у силах та засобах протиповітряної оборони для часткового відкриття повітряного простору. Ключовими для цього рішення залишаються питання безпеки та військової ситуації. Саме тому нам важливо розвивати альтернативні маршрути доставки вантажів та переміщення пасажирів. Йдеться про сухопутний кордон, автомобільний та залізничний транспорт", — сказав глава уряду.

Прем'єр наголосив, що внаслідок російських атак пошкоджень зазнала авіаційна інфраструктура, постраждали щонайменше 15 цивільних аеропортів.

За останні три місяці ворог здійснив майже 60 атак на портову інфраструктуру, внаслідок чого пошкоджено або знищено майже 300 об’єктів і 22 цивільні судна, постраждали десятки людей.

"Попри постійні спроби агресора завдати ще більших руйнувань завдяки Силам оборони ми змогли забезпечити стабільну роботу українського морського коридору. Сьогодні ним скористались понад 2800 суден, які перевезли більш як 75 млн тонн вантажів для понад 40 країн світу, з яких понад 50 млн тонн – агропродукція", — підкреслив Прем'єр-міністр.

Він додає, що Україна залишається гарантом продовольчої безпеки, незважаючи на регулярні обстріли портової інфраструктури ворогом.

Україна ще у березні офіційно розпочала переговори з регуляторами авіаперевезень щодо відновлення роботи своїх аеропортів. Попри активні чутки щодо можливого повернення цивільної авіації до роботи в Україні вже у січні наступного року, у Кабінеті Міністрів наразі не вбачають підстав для відновлення авіасполучення.