У державний сектор Україна залучила за проєктами ЄБРР 1,2 млрд євро інвестицій

За проєктами Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні у державному секторі залучили понад 1,2 млрд євро інвестицій.
Про це повідомило Міністерство фінансів, керівництво якого спільно з керівництвом ЄБРР провели перегляд портфеля спільних проєктів.
Сторони мали визначити отримані результати і пріоритети у реалізації спільних ініціатив.
Інвестиції були спрямовані у критичні галузі, зокрема, енергетику і транспортну інфраструктуру.
Мінфін наголосив, що ЄБРР є одним із найбільших інституційних інвесторів в Україні.
«Від початку повномасштабного вторгнення загальний обсяг спрямованого Україні фінансування становить близько 5 млрд євро. Значну частину цих коштів залучено на підтримку енергосектору», - підкреслили у міністерстві.
Цьогоріч ЄБРР суттєво збільшив інвестиції в Україну – понад 400 млн євро, що вдвічі більше, ніж у 2023 році.
Наразі у державному секторі на стадії реалізації перебувають 11 спільних з ЄБРР проєктів на суму понад 2,3 млрд євро. З них Україна отримала близько 1,2 млрд євро.
- Світовий банк затвердив 664 млн доларів для України у межах проєкту в соціальній сфері Inspire.
- Також наша держава отримає грант на 2 млн доларів із траст-фонду Світового банку Early Learning Partnership на підтримку розширення програми догляду за дітьми.
- Крім того, Україна і Євросоюз підписали Меморандум про взаєморозуміння, необхідний для виділення нашій державі 18,1 млрд євро.