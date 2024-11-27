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Кабмін виділив понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку

Гроші направлено на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів та улаштування системи невибухових загороджень.

Кабмін виділив понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку
Зуби дракона
Фото: Олексій Кулеба

Кабінет Міністрів України спрямував понад 200 млн грн на зміцнення фортифікацій на запорізькому напрямку.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Уряд перерозподілив залишок економії коштів від інших областей України, виділених з резервного фонду держбюджету. 203,4 мільйони гривень буде направлено Запорізькій області на: будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень", — ідеться у повідомленні.

Він зазначив, що раніше в області було виконано всі завдання, які поставило військове командування до 1 листопада 2024 року.

"Робимо мережу фортифікацій розгалуженою і вдосконалюємо оборонні споруди під нові виклики війни", — додає очільник ОВА.

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