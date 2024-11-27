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Шмигаль: закон про зміни до Податкового кодексу почне працювати з 1 грудня

60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони.

Шмигаль: закон про зміни до Податкового кодексу почне працювати з 1 грудня
Фото: ОПУ

Закони про державний бюджет на 2025 рік і про зміни до Податкового кодексу будуть підписані президентом України Володимиром Зеленським уже найближчими днями і набудуть чинності 1 грудня.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд вже звернувся до президента України щодо якнайшвидшого підписання цих законів. Вони є однією з ключових вимог наших кредиторів. Вони є важливими для наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави цього року та наступного", — написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Прем'єр зазначив, що після підписання цих законів уряд отримає додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції, а також виплати заробітної плати Сил безпеки і оборони.

Як зазначає очільник уряду, 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони. "Наступного року ми витратимо на армію понад 2,2 трлн грн — значно більше, ніж бюджет країни мирного часу".

Половина оборонного бюджету становить зарплата віськових. 739 млрд грн передбачено на виробництво та купівлю військової техніки та зброї. Майже 47 млрд грн спрямують на закупівлю дронів і 55 млрд грн — на модернізацію ОПК.

"Україна фінансує свою армію самостійно, а від партнерів залучаємо кошти на цивільну частину бюджету. Розуміємо, з яких джерел будуть надходити ці кошти і як будемо покривати всі видатки", — наголошує Шмигаль.

Соціальна частина бюджету становить майже 421 млрд грн. Мета — допомогти людям, які дійсно цього потребують. У березні 2025 року планують здійснити індексацію пенсій, яка є однією з ключових соціальних умов. Ще 10,5 млрд грн спрямують ветеранам, майже 200 млрд грн — в освітню галузь, а 217 млрд грн — в медицину. 

Усі заплановані на наступний рік програми будуть фінансуватися і виконуватися в повному обсязі, підкреслив глава уряду.

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