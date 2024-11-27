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Bloomberg: ціни на елітну зернову каву зросли на понад 3%

Ціна на зерна арабіки сягнула найвищого рівня з 1977 року.

Bloomberg: ціни на елітну зернову каву зросли на понад 3%
Фото: EPA/UPG

Ціни на елітну зернову каву арабіку зросли на 3,1% і сягнули найвищого рівня з 1977 року.

Про це пише Bloomberg.

Ціни на зерна елітної кави арабіки зросли в ціні на 3,1%, досягнувши найвищого рівня з 1977 року. 

Арабіка подорожчала на 2,6% до 3,17 долара за фунт у Нью-Йорку, а ф'ючерси на каву робуста в Лондоні також "злетіли" цього року приблизно на 85%.

Ф'ючерси на каву продовжили стрімке зростання в Нью-Йорку до найвищого рівня за останні чотири десятиліття у зв'язку із поганим врожаєм у двох найбільших світових виробників кави — Бразилії та В'єтнамі.

Сильна посуха на початку 2024 року у Бразилії викликала занепокоєння щодо кавового врожаю у країні. Крім того, існує хвилювання щодо поставок кавових зерен із В’єтнаму, оскільки ключовий кавовий пояс постраждав від посухи у період вирощення кави, а на початку збору врожаю пройшли сильні дощі. Бразилія і В’єтнам є найбільшими виробниками кави у світі.

Ключовий кавовий пояс постраждав від посухи в період росту кави, а на початку збору врожаю пройшли сильні дощі.

По всьому ланцюжку постачання кави продавці підняли ціни та скасували знижки, щоб захистити свою маржу.

Витрати на хеджування (форма страхування) зросли через вищі вимоги до внесення додаткових гарантій та можливість невиконання зобов’язань виробниками, зазначають аналітики компанії Sucafina SA. Вони додали, що це останнім часом спровокувало панічні закупівлі.

 Nestle SA, найбільший у світі виробник кави, заявив у листопаді, що підніме ціни та зменшить упаковки, щоб пом'якшити вплив дорожчих зерен.

  • У вересні 2024 року ціни на каву зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших бобів робусти підштовхнув попит на сорт арабіки.
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