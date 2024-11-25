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Reuters: в НАТО закликають бізнес готуватися до "воєнного сценарію"

Захід став залежним від поставок з Китаю, а у війнах виграє економіка.

Reuters: в НАТО закликають бізнес готуватися до "воєнного сценарію"
Роб Бауер у Києві
Фото: Київський безпековий форум

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав підприємства країн-членів Альянсу бути готовими до сценарію воєнного часу та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку Росії та Китаю, пише Reuters.

"Підприємства повинні бути готові до сценарію воєнного часу та відповідним чином налаштувати свої лінії виробництва та розподілу", наголосив адмірал і додав, що хоч військові можуть вигравати битви, у війнах виграє економіка.

"Ми маємо забезпечити всі важливі сфери, незважаючи ні на що, це і є ключовою частиною нашого економічного стримування", — заявив адмірал.

За словами Бауера, засоби стримування є виходом за межі лише військового потенціалу, оскільки у війні використовують всі доступні інструменти боротьби.

"Ми бачимо це зі зростанням кількості диверсій, і Європа бачила це з енергопостачанням", — сказав Бауер. — Ми думали, що маємо угоду з "Газпромом", але насправді у нас була угода з паном Путіним. Те саме стосується інфраструктури та товарів, що належать Китаю. У нас насправді є угода з Сі", — наголосив адмірал.

Бауер відзначив залежність Заходу від поставок з Китаю і наголосив, що навіть інгредієнти для заспокійливих, антибіотиків, протизапальних та інших ліків також надходять з Китаю.

"Ми наївні, якщо думаємо, що Комуністична партія ніколи не скористається цією владою. Лідери бізнесу в Європі та Америці повинні усвідомити, що комерційні рішення, які вони приймають, мають стратегічні наслідки для безпеки їхньої нації", — підкреслив Бауер.

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