​Шольц офіційно став кандидатом у канцлери від СДПН

У своєму вступі від згадав і про Україну.

Соціал-демократична партія Німеччини оголосила Олафа Шольца кандидатом у канцлери ФРН і таким чином вступила у передвиборчі перегони.

Про це повідомила лідерка політсили Саскія Есскен, передає «Укрінформ».

Есскен сказала, що рішення висунути Шольца було одностайним у партії, зокрема, через його зважену політику.

Керівництво СДПН вважає, що «Шольц є правильною кандидатурою для Німеччини саме в цій ситуації», бо має «досвід і принципи» і все робить правильно. Також партія підтримала рішення чинного канцлера звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Шольц у виступі згадав про війну в Україні і заявив, що рішення допомагати нашій державі – правильне, і що його «уряд все зробив, щоби Україна не залишилась самі на сам».

«Ми – та держава, яка насправді постійно підтримує Україну та не залишає її одну в оборонній боротьбі за свободу, демократію і суверенітет», - сказав канцлер.

При цьому Шольц наголосив, що його уряд «зробив усе, щоби ця війна не зазнала ще більшої ескалації і не переросла у війну між Росією і НАТО».

«І це залишається центральним викликом зараз… Попри всі дискусії для мене завжди було важливо, щоби ми завжди ухвалювали правильні рішення, наприклад, коли я сказав, що ми не будемо передавати ракети Taurus, наприклад, коли я сказав, що не погоджуюсь з тим, щоби зі зброї, яку ми передали, завдавалися удари вглиб території Росії», - додав канцлер.