Times: Трамп планує заборонити трансгендерним людям службу в армії, що зменшить її на тисячі осіб

Він уже забороняв трансгендерам вступати до збройних сил під час своєї першої каденції, але той наказ скасував Байден.

Переможець президентських виборів США Дональд Трамп планує заборонити трансгендерним людям службу в армії, пише The Times із посиланням на джерела в секторі оборони. Під час своєї першої каденції він заборонив їм приєднуватися до збройних сил, але не звільняв тих, хто уже служить. Цей документ потім скасував його наступник Джо Байден.

Новий наказ, який взагалі усуне трансгендерних людей від військової служби, наступний президент готується видати у перший же день повернення до Білого дому. Якщо він зробить це, то в армії США може поменшати на 15 000 військовослужбовців.

За даними Пентагону, політика конфіденційності ускладнює вимірювання кількості активних транс-людей, але у 2021 році, коли було скасовано першу заборону Трампа, приблизно у 2200 військовослужбовців діагностували гендерну дисфорію. Чисельність військовослужбовців на дійсній службі складає близько 1,3 мільйона осіб.

Вважається, що існують тисячі службовців, які вважають себе трансгендерними.

Звільнення відбуватиметься "за станом здоров'я", що зробить їх непридатними до військової служби. А також наказ заборонить трансгендерним людям вступати до армії – і це в той час, коли вона і так не досягає кількісних цільових показників.

"Цих людей усунуть у той сам, коли армія не може набрати достатньо людей", – прокоментувало одне з джерел, знайоме з планами політика.