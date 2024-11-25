На акцію стягнули багато поліцейських та спецтехніку, залучено спецназ.

Біля парламенту Грузії на проспекті Шута Руставелі у Тбілісі триває акція протесту проти першого засідання законодавчого органу XI скликання, пише видання Sova.

На акцію залучили багато поліцейських, які зайняли підйом від Палацу молоді та вулицю Чичінадзе. На площі Свободи мобілізовано спеціальну техніку сил поліції ‒ водомети, там перебуває спецназ.

У руках протестувальників банери з написами: “Обман ‒ не перемога”, “Фальшива влада”, “Країна належить народу, а не шахраям”, “Їх (депутатів, – ред.) обрав не народ, а олігарх”. Вони скандують: “Російські!”, “Раби!”.

Повідомляється, що сили поліції перевищують кількість протестувальників.

Фото: sovanews.tv

Учасники акції заявляють, що не визнають підсумків виборів 26 жовтня, а тому і парламент XI скликання, який зібрався. За їхніми словами, олігарх Бідзіна Іванішвілі, який є засновником та почесним головою партії влади “Грузинська мрія”, вкрав вибори, вкрав європейське майбутнє у Грузії та спрямовує країну на російську орбіту.

Зазначимо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі наголосила, що не скликала це засідання і що збори депутатів є неконституційними.

Фото: sovanews.tv

Фото: sovanews.tv

Фото: sovanews.tv