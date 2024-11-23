У Грузії опозиція збирає протест на перший день засідання нового парламенту

Протестувальників закликають збиратися ще звечора у неділю на площі Республіки, щоб ночувати перед парламентом.

Акція протесту “Ми — Європа!” у Тбілісі, Грузія, 11 листопада 2024 року

У Грузії опозиція анонсувала велику акцію протесту у Тбілісі одночасно з першим засіданням нового парламенту, що заплановане на 25 листопада, повідомляє “Європейська правда”.

Протестувальників закликають збиратися ще звечора у неділю на площі Республіки, звідти акція вирушить ночувати перед парламентом.

На 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери.