У Грузії опозиція збирає протест на перший день засідання нового парламенту

У Грузії опозиція анонсувала велику акцію протесту у Тбілісі одночасно з першим засіданням нового парламенту, що заплановане на 25 листопада, повідомляє “Європейська правда”.
Протестувальників закликають збиратися ще звечора у неділю на площі Республіки, звідти акція вирушить ночувати перед парламентом.
На 25 листопада у Тбілісі заплановано ще три окремі акції, вимогами яких також буде проведення нових парламентських виборів – Марш жінок з площі Свободи, хода викладачів університету Ілії та хода представників культурно-мистецької сфери.
- Нещодавно у Грузії апеляційний суд відхилив позов про анулювання результатів виборів.
- 16 листопада ЦВК офіційно оголосила про перемогу "Грузинської мрії" на виборах із результатом у понад 53 %.
- Тбіліський міський суд не задовольнив 11 позовів грузинських неурядових організацій та опозиції щодо невизнання результатів парламентських виборів. Відповідачем була Центральна виборча комісія Грузії. Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони вважають, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені.
- На виборах 26 жовтня переможцем оголосили правлючу партію, хоча були численні повідомлення про фальсифікації включно з підкупом виборців і вкиданням бюлетенів.
- Велика кількість грузинських громадян вийшла на протести через оголошені результати. Днями грузинська опозиція опублікувала список вимог до влади та план своїх дій. Вона наполягала на проведенні нових виборів. Влада поки що не збирається проводити повторні вибори та наполягає, що перше засідання оновленого парламенту збереться цього місяця.
- Після розгону акції та затримання мітингарів організатори протестів вирішили тимчасово розпустити учасників акції і розробити новий план дій.