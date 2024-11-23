Байден звернувся до українців у День пам'яті голодоморів: США шанують ваше минуле та підтримують у сьогоденні

Він запевнив у підтримці України в її постійному захисті свободи, прагненні до справедливості та шляху до євроатлантичного майбутнього.

Президент США Джо Байден звернувся до українців у День пам'яті голодоморів і запевнив у підтримці.

Його звернення опубліковане на сайті Білого дому.

"Дев'яносто один рік тому Йосип Сталін і радянський режим влаштували Голодомор, примусовий і навмисний голод, який убив мільйони українців. Пам’ятаємо чоловіків, жінок і дітей, які загинули під час Голодомору. Ми також вшановуємо тих, хто пережив Голодомор, та їхніх нащадків, які, незважаючи на спроби Сталіна придушити національну ідентичність України, побудували вільну, незалежну та демократичну Україну", – написав президент США.

Він також зазначив, що сьогодні, у День пам'яті США підтверджують зобов’язання бути поруч з українським народом у важкий час.

"Майже три роки Росія веде жорстоку війну проти українського народу, намагаючись стерти Україну з карти світу. У цій спробі Росія зазнала поразки. Київ залишається вільним, частково завдяки Сполученим Штатам і більш ніж 50 іншим країнам, які готові надати Україні допомогу, необхідну для її захисту", – наголосив Байден.

Очільник Штатів запевнив українців у відданості підтримці України.

"Моє послання до українського народу в цей день є чітким: Сполучені Штати шанують ваше минуле та підтримують вас у сьогоденні. У цей день ми знову підтверджуємо нашу відданість підтримці України в постійному захисті її свободи, її прагненні до справедливості та її шляху до євроатлантичного майбутнього, який вона сама обрала. Мужність і сила українського народу переможе", – зазначив він.