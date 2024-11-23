В Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів

В Україні кожної третьої суботи листопада відзначають День пам'яті жертв голодоморів та 91 роковини Голодомору 1932-1933 років. О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

Як пише Український інститут національної пам'яті, Голодомор-геноцид 1932-1933 років, влаштований комуністичним режимом Сталіна з метою зламати опір українців, знищити українську ідентичність і пам’ять про українську державність, перетворити селян на колгоспних рабів і отримати необмежений доступ до продовольчих ресурсів, досі є одним з найжахливіших у ХХ столітті злочинів проти людства.

Українці у ХХ столітті пережили три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Наймасштабнішим був саме голод 1932-1933 років, його називають геноцидом українського народу.

За наказом влади спеціальні продзагони вилучали в людей усі запаси збіжжя та харчів. На господарства накладалися натуральні штрафи. Села, які не виконували нереальні плани хлібозаготівлі, заносили на "чорні дошки", що означало повну блокаду населеного пункту і приречення на голодну смерть. Виїзд з України також був закритий.У червні 1933 року смертність досягла епогею. Людей просто звозили в ями за селом, бо й ховати не було кому. Траплялися випадки канібалізму.

Жертви Голодомору обчислюються мільйонами. Страшні обставини злочину роблять неможливим встановлення точної кількості викликаних голодом смертей невинних людей, і вичерпного поіменного списку.

У 2000 спільна група науковців Інституту демографії та соціальних відносин імені Михайла Птухи Національної академії наук України і університетів США дійшли висновку, що надсмертність, спричинена Голодомором в Україні, становила понад 3,9 мільйона осіб.

Втрати ненароджених оцінюють у 0,6 мільйона. Тож сукупні демографічні втрати внаслідок Голодомору 1932–1933 років в Україні фахівці оцінюють у 4,5 мільйона людських життів.

Сьогодні, 23 листопада, о 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання і акція "Запали свічку".

Український інститут національної пам’яті напередодні Дня пам’яті жертв голодоморів підготував новий відеоролик, присвячений трьом штучним голодам, які пережили українці за радянської влади.