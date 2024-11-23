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На Закарпатті гірське каміння заблокувало рух потягів

Каміння впало на залізничну колію.

На Закарпатті гірське каміння заблокувало рух потягів
Фото: Укрзалізниця

У суботу, 23 листопада, в Закарпатській області гірське каміння впало за залізничні колії. Рух потягів заблокований.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Внаслідок падіння гірського каміння на залізничну колію, сталися зміни у русі потягів на ділянці Сянки - Мукачево. 

За попередньою інформацією, електропоїзд заблокований на перегоні, дві колісні пари зійшли з рейок. На місці працює відновлювальна бригада залізничників.

"Швидкість поїзда була нижче дозволеної, тож травмованих немає. Всіх пасажирів до місць призначення вже доставляємо автотранспортом", — ідеться у повідомленні.

Для мінімізації запізнень поїзд №59 Київ - Чоп буде направлений в обʼїзд заблокованої ділянки.

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