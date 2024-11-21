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Укрзалізниця із середини грудня додає 8 нових рейсів, з них 5 – у Карпати

Час у дорозі для 38 поїздів буде зменшено. 

Укрзалізниця із середини грудня додає 8 нових рейсів, з них 5 – у Карпати
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця із 15 грудня запускає 8 нових потягів. З них 5 курсуватимуть до гір, а ще 3 – до Харкова. Також зменшать час у дорозі для 38 поїздів. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника. 

  • Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня – це нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).
  • Поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день) – це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.
  • Поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день) – оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.
  • Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) – новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.
  • Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) – нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.
  • Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) – нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.
  • Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.

Крім призначення нових рейсів, покращать та розвиватимуть існуючі сполучення:

  • Поїзд № 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі.
  • Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.
  • Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.
  • Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.
  • Поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.

А ще скоротять час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:

  • Поїзд №13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв;
  • Поїзд №55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова;
  • Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова;
  • Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя;
  • Поїзд № 3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя.
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