Укрзалізниця із середини грудня додає 8 нових рейсів, з них 5 – у Карпати

Укрзалізниця із 15 грудня запускає 8 нових потягів. З них 5 курсуватимуть до гір, а ще 3 – до Харкова. Також зменшать час у дорозі для 38 поїздів.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника.
- Поїзд № 33/34 Кривий Ріг – Ясіня – це нове додаткове сполучення, яке суттєво покращує транспортне сполучення між Кривим Рогом, Львовом та популярними туристичними напрямками в Карпатах (Яремче, Татарів-Буковель, Ворохта та Ясіня).
- Поїзд № 61/62 Дніпро – Рахів (через день) – це нове сполучення дозволить істотно збільшити пропозицію місць для пасажирів, які подорожують із Придніпров’я до Львова та Карпат.
- Поїзд № 83/84 Київ – Солотвино (через день) – оптимізація наявного рухомого складу дозволить збільшити на 50% пропозицію місць для поїздок із Києва до Славська та Закарпаття.
- Поїзд № 125/126-129/130 Полтава, Кременчук – Ужгород (через день) – новий маршрут, що додатково поєднає Полтавщину зі Славськом та Закарпаттям.
- Поїзд № 145/146 Харків – Чернівці (через день) – нове сполучення надасть жителям Слобожанщини можливість дістатися Буковини.
- Поїзд № 165/166 Харків – Черкаси (через день) – нове сполучення забезпечить зручніший транспортний зв'язок для мешканців Харкова, Дніпра, Черкас та низки інших станцій нового маршруту.
- Новий регіональний поїзд № 823/824 Харків – Дніпро розширить наявні варіанти доїзду між двома мільйонниками.
Крім призначення нових рейсів, покращать та розвиватимуть існуючі сполучення:
- Поїзд № 39/40 Запоріжжя – Солотвино тепер відправлятиметься із Запоріжжя о 16:17 (замість 7:12), що дозволить мешканцям міста проводити більше часу в дорозі вночі.
- Маршрут поїзда № 85/86 Запоріжжя – Львів подовжено до станції Рахів, що розширить доступ жителів Запоріжжя, Дніпра, Вінниці, Жмеринки, Хмельницького, Тернополя до рекреаційних зон Карпат.
- Маршрут поїзда № 105/106 (205/206) Одеса – Київ у пікові періоди може бути подовжений до Харкова.
- Поїзд №113/114 Львів – Харків курсуватиме щоденно, що дасть Поліссю та Волині щоденне сполучення з Сумами та Харковим. Цей рейс також подовжиться до Івано-Франківська у пікові періоди.
- Поїзд № 133/134 Київ – Рахів курсуватиме щоденно.
А ще скоротять час в дорозі деяким поїздам завдяки ремонтам інфраструктури. Серед них:
- Поїзд №13/14 Київ – Солотвино пришвидшений на 1 год. 9 хв;
- Поїзд №55/56 Київ – Рахів пришвидшений на 57 хв. з Києва до Рахова;
- Поїзд №45/46 Ужгород – Харків пришвидшений на 51 хв. із Ужгорода до Харкова;
- Поїзд №39/40 Запоріжжя – Солотвино пришвидшений на 45 хв. із Запоріжжя до Солотвина, на 42 хв. із Солотвина до Запоріжжя;
- Поїзд № 3/4 Запоріжжя – Ужгород пришвидшений на 41 хв. із Ужгорода до Запоріжжя.
- Крім цього Укрзалізниця з 15 грудня запускає прямий щоденний поїзд №9/10 сполученням Київ - Будапешт. Вартість квитка у купе складатиме орієнтовно 3000 грн.