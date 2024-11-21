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Росіяни увечері скинули дві авіабомби на Костянтинівку, поранені люди

Унаслідок ударів поранені шестеро людей.

Росіяни увечері скинули дві авіабомби на Костянтинівку, поранені люди
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні ввечері росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення різної тяжкості отримали шестеро людей віком від 60 до 85 років.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані.

Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газогін та лінію електропередач.

Наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Наслідки обстрілу Костянтинівки
Фото: Донецька ОВА
Наслідки обстрілу Костянтинівки

  • Вчора пізно ввечері окупанти скинули ФАБ на житловий квартал Костянтинівки, поранивши 6 людей. Під час атаки люди перебували у своїх оселях. 
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