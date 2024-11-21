Сьогодні ввечері росіяни скинули на Костянтинівку Донецької області дві керовані авіабомби. Поранення різної тяжкості отримали шестеро людей віком від 60 до 85 років.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу, одна людина перебуває у важкому стані.

Пошкоджено 11 багатоповерхівок, інфраструктурний об'єкт, нежитлову будівлю, газогін та лінію електропередач.

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Костянтинівки

Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу Костянтинівки