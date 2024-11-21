Бійці підрозділу ГУ МО знищили російських окупантів, які проводили навчання з такмеду на одному з полігонів ТОТ Запорізької області.
Про це розповідають в ГУР МО.
"Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації", — ідеться у повідомленні.
Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України та "вирішили додати московитам практичної складової", завдавши ракетного удару по полігону.
У результаті ракетного удару взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими. Зафіксовані кадри проваленого окупантами іспиту ― дивіться у відео.