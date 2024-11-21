Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Валерій Чалий: «Трамп цінує чесні угоди. Чесні в його розумінні — це дорога з двостороннім рухом»
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Росія вдарила по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, "Кинджалом" і сімома крилатими ракетами
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
Ймовірно, ЗСУ вдарили ракетами Storm Shadow по об'єкту президента Росії з підземним КП на Курщині
У Криму впав автомобільний міст
У Криму впав автомобільний міст
Тисяча днів. Післямова
Тисяча днів. Післямова
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
Що буде, якщо кожного дня пити каву? Усе, що вам треба знати про вплив кави на організм, її користь і шкоду
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ГУР завдали ракетного удару по скупченню ворога на полігоні у Запорізькій області

Взвод окупантів проводив навчання з такмеду на полігоні, однак врятувати поранених внаслідок точного удару бійців ГУР, їм не вдалося.

Бійці ГУР завдали ракетного удару по скупченню ворога на полігоні у Запорізькій області
Фото: скріншот

Бійці підрозділу ГУ МО знищили російських окупантів, які проводили навчання з такмеду на одному з полігонів ТОТ Запорізької області.

Про це розповідають в ГУР МО.

"Взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні  навички тактичної медицини та евакуації", — ідеться у повідомленні.  

Скупчення ворожого особового складу виявили воїни ГУР МО України та "вирішили додати московитам практичної складової", завдавши ракетного удару по полігону.  

У результаті ракетного удару взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими. Зафіксовані кадри проваленого окупантами  іспиту ― дивіться у відео. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies