​На Рівненщині шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені ОВА

Підприємці отримують дзвінки і листи від зловмисників.

Шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені Рівненської обласної адміністрації.

Про це попередила сама ОВА.

За словами керівника області Олександра Коваля, до підприємців почали надходити листи, а також телефонні дзвінки від нібито керівників адміністрації. Невідомі просять перерахувати кошти для військових потреб.

«Наголошую, ця інформація є неправдивою. Обласна державна адміністрація подібних зборів не проводить і звернень не розсилає. Пошуком шахраїв вже займаються правоохоронці. У разі отримання таких листів - звертайтеся до поліції», - зазначив Коваль.