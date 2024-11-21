​На Рівненщині шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені ОВА

Шахраї вимагають гроші з бізнесу від імені Рівненської обласної адміністрації.
Про це попередила сама ОВА.
За словами керівника області Олександра Коваля, до підприємців почали надходити листи, а також телефонні дзвінки від нібито керівників адміністрації. Невідомі просять перерахувати кошти для військових потреб.
«Наголошую, ця інформація є неправдивою. Обласна державна адміністрація подібних зборів не проводить і звернень не розсилає. Пошуком шахраїв вже займаються правоохоронці. У разі отримання таких листів - звертайтеся до поліції», - зазначив Коваль.
- Раніше схожі афери траплялися і в інших регіонах. Так, у 2023-му на Хмельниччині шахраї від імені обласної військової адміністрації вимагали гроші на українську армію. У 2022 році зловмисники робили це на Буковині, прикриваючись ОВА. Схожа ситуація трапилася і з керівником Житомирської обласної військової адміністрації Віталієм Бунечком у 2023 році.