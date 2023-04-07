На Хмельниччині шахраї від імені ОВА знову вимагають гроші на армію

Влада просить повідомляти про такі випадки і звертатися до правоохоронців.

На Хмельниччині шахраї від імені обласної військової адміністрації знову вимагають гроші на українську армію.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

"...В області знову активізувалися шахраї, які телефонують або розсилають листи від імені адміністрації, представляються іменами керівників ОВА та вимагають гроші, або ж інші послуги, посилаючись на нібито необхідність у забезпеченні потреб армії. Наголошуємо, що кожен хто вчиняє неправомірні дії, особливо у ці складні для країни часи - будуть знайдені та покарані відповідно до закону", - йдеться у повідомленні пресслужбі адміністрації у телеграмі.

Жителів закликали інформувати про такі випадки ОВА або звертатися одразу до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко попереджав жителів регіону про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для українських військових.

Аналогічна ситуація трапилася і з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.