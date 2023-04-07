Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
СБУ і ДБР опублікували нові докази роботи Кулініча і Сівковича на ФСБ Росії
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Хмельниччині шахраї від імені ОВА знову вимагають гроші на армію

Влада просить повідомляти про такі випадки і звертатися до правоохоронців.

На Хмельниччині шахраї від імені ОВА знову вимагають гроші на армію

На Хмельниччині шахраї від імені обласної військової адміністрації знову вимагають гроші на українську армію.

Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

"...В області знову активізувалися шахраї, які телефонують або розсилають листи від імені адміністрації, представляються іменами керівників ОВА та вимагають гроші, або ж інші послуги, посилаючись на нібито необхідність у забезпеченні потреб армії. Наголошуємо, що кожен хто вчиняє неправомірні дії, особливо у ці складні для країни часи - будуть знайдені та покарані відповідно до закону", - йдеться у повідомленні пресслужбі адміністрації у телеграмі.

Жителів закликали інформувати про такі випадки ОВА або звертатися одразу до правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше керівник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко попереджав жителів регіону про шахраїв, які від його імені збирають кошти начебто для українських військових.

Аналогічна ситуація трапилася і з головою Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies