Киян запрошують проголосувати з приводу перейменування низки столичних вулиць

Сьогодні у застосунку ”Київ Цифровий” розпочалось рейтингове голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів. Їх назви пов’язані з Росією та її сателітами.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквер імені Чкалова, сквер Трудової слави”, - розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

Опитування триватиме до 16 квітня. Потім електронна система підрахує остаточні результати, їх передадуть на розгляд Київради.

Пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID.

Нагадаємо, вул. Чернігівську у Дарницькому районі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва.