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Киян запрошують проголосувати з приводу перейменування низки столичних вулиць

Опитування триватиме до 16 квітня. 

Киян запрошують проголосувати з приводу перейменування низки столичних вулиць
Фото: Depo.Херсон

Сьогодні у застосунку ”Київ Цифровий” розпочалось рейтингове голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів. Їх назви пов’язані з Росією та її сателітами. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Зокрема заплановано перейменувати проспекти Повітрофлотський та Правди, а також парк імені Генерала Потапова, сквер імені Чкалова, сквер Трудової слави”, - розповів секретар Київради Володимир Бондаренко. 

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Опитування триватиме до 16 квітня. Потім електронна система підрахує остаточні результати, їх передадуть на розгляд Київради.

Пройти опитування можуть громадяни, які підтвердили особу через Bank ID. 

Нагадаємо, вул. Чернігівську у Дарницькому районі Києва пропонують перейменувати на честь Героя України підполковника Валерія Чибінєєва.

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