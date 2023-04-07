Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережуть, а порядок спростять, щоб усунути простоювання транспорту і черги на пунктах пропуску.

Наступного тижня Україна та Польща розроблять нові правила транзиту сільськогосподарських культур

Про це домовилися міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та новопризначений глава міністерства сільського господарства і розвитку села Польщі Роберт Телус.

Як ідеться на сайті Мінагрополітики, поки сторони будуть розробляти нові правила, експортерам рекомендують розглянути можливість перенаправити відповідні вантажі через інші країни.

"Ситуація складна для українського фермера, але, очевидно, і для польського. Всі ми розуміємо, хто в цьому винний, але вирішувати це питання нам. Можливість транзиту через територію Польщі до інших країн-членів ЄС та третіх країн збережена, порядок транзиту буде спрощений для усунення простою транспорту і черг на пунктах пропуску", - сказав Сольський

Нагадаємо, міністри обох держав також домовилися про те що Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку. А українська сторона виступила з пропозицією на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі. Транзит дуже уважно контролюватимуть.