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Через негоду залишилися без світла 5 тис. жителів Чернівецької і Івано-Франківської областей

У решті регіонів ситуація з енергопостачанням стабільна.

Через негоду залишилися без світла 5 тис. жителів Чернівецької і Івано-Франківської областей
Фото: Пресслужба Укренерго

У Чернівецькій та Івано-Франківській областях без світла залишилися 5 тис. споживачів. Аварійні відключення застосували через негоду.

Про це повідомляє Міненерго у Facebook.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", – поінформував міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців. Тому сьогодні відключення світла не плануються.

Також протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

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Нагадаємо, учора в Укренерго" попередили про можливі відключення світла на Житомирщині.

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