Чому спотовому ринку електричної енергії потрібен фонд ПДВ

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Роль «Оператора ринку» як центрального контрагента на спотовому ринку електричної енергії України полягає в забезпеченні своєчасних і повних фінансових розрахунків між продавцями та покупцями електроенергії, а також мінімізації ризиків для гравців ринку.

Така бізнес-модель роботи дозволила уникнути появи боргів на ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку та здійснювати кліринг на цих сегментах ринку електричної енергії відповідно до європейських та світових правил. В тому числі вона себе виправдала в умовах війни, коли навіть у найважчий для української енергетики період виробники отримували щоденну 100% оплату.

Тому, в українських реаліях, безборгова робота спотового ринку електричної енергії без центрального контрагента фактично неможлива.

Головний ризик центрального контрагента - недоотримати вхідний податковий кредит.

Проте, крім переваг роботи центрального контрагента існують й чималі ризики. Головний ризик, який АТ «Оператор ринку» було ідентифіковано у серпні 2019 році, - невчасна реєстрація податкових накладних в кращому випадку, у найгіршому - відсутність вхідного податкового кредиту 15 числа наступного місяця за місяцем здійснення торгової операції на РДН і ВДР.

Згідно з Податковим кодексом України, продавці електричної енергії зобов’язані щомісяця до 15 числа реєструвати податкові накладні в ЄРПН. Того ж дня АТ «Оператор ринку», як центральний контрагент на ринку, зобов’язаний зареєструвати податкові накладні покупцям електроенергії. Оскільки податкова накладна може бути заблокована податковою з різних причин, в тому числі через завантаження даних в останні години 15 числа, центральний контрагент недоотримує вхідного податкового кредиту й не взмозі своєчасно закрити питання з податковими накладними перед покупцями.

Проблематика ускладнюються тим, що дохід АТ «Оператор ринку» від провадження господарської діяльності зі здійснення функцій оператора ринку складається із затвердженого НКРЕКП тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку і фіксованого платежу за участь у РДН і ВДР. Відповідно, в структурі тарифу відсутні складові, які б забезпечували витрати на поповнення рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ у випадках несвоєчасної реєстрації чи блокування податкових накладних продавців електроенергії.

Відсутність реєстрації податкових накладних у ЄРПН у законодавчо встановлений термін змушує «Оператора ринку», як відповідальне підприємство, поповнювати електронний рахунок ПДВ на суму дефіциту власними обіговими коштами, що призводить до погіршення фінансового стану підприємства.

Особливо гострою проблематика була у 2021 році. Так, за січень 2021 року через реєстрацію податкових накладних продавцями електроенергії у Єдиному реєстрі податкових накладних з порушенням термінів «Оператор ринку» недоотримав 28,2 млн гривень. У лютому через аналогічні причини товариство своєчасно недоотримало податковий кредит з ПДВ у розмірі 43,6 млн. грн, з яких 26,7 млн.грн. надійшли із запізненням для строків реєстрації податкових зобов’язань «Оператора ринку». Крім того, була відсутня реєстрація податкових накладних або контролюючими органами було зупинено реєстрацію податкових накладних відповідно до п. 201.16 Податкового кодексу України на суму 16,9 млн. грн. Відповідно така ситуація призвела до несвоєчасної реєстрації податкових накладних АТ «Оператор ринку» для компаній, що торгують на РДН і ВДР на суму 31,7 млн. грн.

Штрафи нівельовані позицією Верховного суду України. Вирішити проблематику допоможе спеціальний Фонд ПДВ.

Коли проблематика недоотримання вхідного податкового кредиту набула загрозливого масштабу, НКРЕКП у 2021 році внесла зміни до договірних відносин АТ «Оператор ринку». Так, у договорі про купівлю-продаж електроенергії, з’явився пункт 9.4, відповідно до якого учасник ринку, який невчасно зареєстрував податковий кредит «Оператору ринку» сплачує штраф у розмірі, що дорівнює розміру втраченого податкового кредиту на підставі виставленої підприємством вимоги.

Проте, така практика не стимулювала продавців електричної енергії до зразкової податкової поведінки. Крім того, є позиція Верховного суду про те, що порушення адміністративних зобов’язань (не реєстрація податкової накладної) не може нести за собою господарську відповідальність. Відповідно суди попередніх інстанцій чітко слідують сформованій позиції Верховного суду, що нівелює рішення проблематики впровадженням штрафних санкцій.

Саме тому, у рамках консультацій з учасниками ринку ще у 2021 році, з‘явилася ідея створити спеціальний Фонд ПДВ. Його мета проста й прозора: частину прибутку зі сплачених учасниками ринку коштів, що є складовою тарифу на здійснення операцій з купівлі-продажу електроенергії на РДН і ВДР, акумулювати у цільовому фонді зі спеціальним режимом використання. І у разі настання форс-мажору з податковими накладними закривати проблематику за допомогою Фонду ПДВ. Таким чином, АТ «Оператор ринку» фізично не в змозі буде використовувати ці кошти не за цільовим призначенням або отримувати прибуток з них у вигляді відсотків від банку.

Кошти з Фонду ПДВ також не поширюватимуться на податкові зобов’язання АТ «Оператор ринку» щодо реєстрації податкових накладних за надані послуги. Це питання ніколи не було проблематичним і товариство завжди щомісяця заздалегідь сплачувало 5-6 мільйонів гривень податків за надані учасникам ринку послуги. Ця сума є мізерною у порівнянні з щомісячним оборотом ПДВ у сумі 1,1 - 1,2 мільярди гривень, який транзитом проходить через центрального контрагента.

Зацікавлені в створенні Фонду ПДВ перш за все покупці електричної енергії, які прагнуть вчасно отримати свій вхідний податковий кредит. Практика останніх років говорить про те, що АТ «Оператор ринку» з власних обігових коштів «страхував» учасників ринку від недоотримання податкового кредиту і як добросовісний партнер дбав про податкову дисципліну на спотовому ринку електроенергії. Однак, власних коштів не завжди може вистачати і РДН та ВДР може перетворитися на боргову «яму».