Хто покриває незаконні поховання у Біличанському лісі?

У Біличанському лісі кілька років працівники «Голосіївський» та лісники фіксують незаконні поховання померлих. Звісно, що ритуальні послуги в Україні – це свого роду мафія. І є ті, хто на цих послугах системно заробляє. Але тут мова йде про землю, яку захищає президентський указ. Це територія міста Києва, де незаконні поховання контролюють депутати… Ірпеня.

Фото: Олександр Соколенко

Численні звернення до поліції тривалий час залишалися без реакції. Лише у 2022 році, за сприяння прокуратури Святошинського району, відкрили кримінальне провадження за фактом самозайняття території нацпарку та накладено арешт на нелегальне кладовище. Було встановлено численні попереджувальні знаки, саме кладовище обнесли сигнальною стрічкою.

Кілька тижнів тому, зусиллями КП «Святошинське ЛПГ» за допомогою техзасобів вдалося закрити бетонними блоками під'їзди до місця нелегальних поховань, з метою запобігання новим правопорушенням.

17 березня 2023 року, на узбіччі траси Р-30 (Новоірпінська траса) зібрався «сход» місцевих мешканців, очолюваний депутатом ірпінської міськради Антоном Головенком.

Фото: надане Олександром Соколенком

Це депутат партії «Нові обличчя», який неодноразово підтримував питання, пов’язані із забудовами рекреаційних ресурсів: забудову табору «Восток», заплави річки Ірпінь біля Романівки та Стоянки. За такі голосування Рух ЧЕСНО визначив цього депутата як кандидата на відкликання. Але з огляду на те, що кінцеве рішення під час процедури відкликання приймає партія, то сподіватися на те, що він втратить мандат не варто. Цю партію очолює колишній мер Ірпеня, забудовник Володимир Карплюк.

На місце події також прибуло керівництво Святошинського ЛПГ та НПП «Голосіївський».

Ті, хто супроводжував депутата Головенка, вимагали прибрати з дороги бетонні блоки та відкрити проїзд до так званого кладовища. На що отримали відмову. Аргументували свої вимоги так. Ірпеню нема де ховати своїх померлих, тому ховатимемо в лісі (столиці). Це при тому, що депутати Ірпеня, де більшість керована Новими обличчями сама своїми руками підтримала скандальний генеральний план.

І знову з боку ірпінських провладних представників пролунала теза про те, що у Києва нібито нема встановлених меж. Насправді це неправдива інформація. Ось є карта з затвердженими межами міста Києва і їх в 1985 році погодила не просто Київська область, а навіть представник міста Ірпінь Мартин Г.Г.

Мартин тогочасний очільник міста Ірпінь, почесний громадянин Ірпеня, який вже в наші дні виходив на захист зелених зон міста.

Більше того, межа нацпарку саме по цій межі 1985 року в 2014 році була встановлена президентським указом і схемою, на основі якої межу винесли на кадастрову карту. І на цій мапі також є погодження Києва і області.

Окрім того, є відповідний проєкт землеустрою. Головенко начебто погодився із цією позицією і заявив, що повідомить про ці обставини мера Ірпеня Олександра Маркушина.

Втім, за інформацією, яку ми отримали від місцевих мешканців, 20 березня ввечері, комунальна техніка м. Ірпінь прибрала з лісової дороги бетонні блоки та відкрила проїзд до місця нелегальних поховань. За повідомленням тих таки місцевих мешканців, роботами безпосередньо керував мер Ірпеня Маркушин.

Наступного дня ми викликали на місце події слідчо-оперативну групу Святошинського УП та подали заяву про злочин за фактом самоправства. Водночас ми виявили, що невідомі особи знищили всі попереджувальні знаки про неприпустимість поховань померлих на території національного парку. Таких попереджень було встановлено понад 25 одиниць.

Наприкінці березня Святошинське ЛПГ, за підтримки служби охорони НПП «Голосіївський», повторно перекрило лісові дороги, що ведуть до місця нелегальних поховань. Також до Ірпінської міськради відправлено листа із попередженням щодо неприпустимості порушень режиму охорони території національного парку. Водночас адміністрацією НПП «Голосіївський», спільно зі співробітниками Святошинського ЛПГ, заплановано здійснення посилених заходів контролю за цією ділянкою лісу. У разі повторних спроб вчинення правопорушень, таким діям буде надано належну оцінку та вжито заходів реагування.