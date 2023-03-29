Аспен Інститут Київ: створення платформи для діалогу та розвитку лідерства

Хто такий лідер і як він впливає на оточуючих? Як відрізнити відповідального лідера? Як можна оцінити відповідальність лідера та наслідки його дій або бездіяльності?

“Я бачу у ваших ініціативах чудову можливість для створення чогось абсолютно нового, вкрай необхідного сьогодні в Америці… Школу вищого рівня, в якій буде вкрай мало приписів, а увага буде сконцентрована на ефективності освіти, зі зрозумілим, конкретним, привабливим педагогічним, при цьому гуманітарним, стилем… Чогось, що може поступово залучити, що стосується як студентів, так і вчителів, представників кращих інтелектуальних сил цієї країни”.

Це рядки із листа Хосе Ортега-і-Гассета до засновника Аспен Інституту Вальтера Пепке. Він написав його у 1949 році на підтримку ідеї створення інституції, що буде майданчиком для діалогу лідерів, де “поєднуватиметься освіта і людське життя”. У подальшому ця інституція стане прототипом сучасного Аспен Інституту (США).

Зародження Аспен-ідеї у післявоєнному світі

Аспен Інститут, що також був створений у 1949 році, має за мету підвищення рівня свідомості та розвитку лідерських якостей у людей, котрі приймають важливі рішення та впливають на суспільство.

Основні цінності Аспен Інституту: підвищення культури діалогу, розвиток суспільства гідного життя, заохочення різноманітності думок та якомога ширшої дискусії для обговорення проблем і викликів, що стоять перед суспільством. Зіставлення різних поглядів та ідей, а також відкрите обговорення складних тем, допоможуть знайти найкращі рішення для суспільства. Аспен Інститут прагне створити середовище, в якому будь-яка думка може бути висловлена вільно та без перешкод, а кожна людина має можливість брати участь у діалозі та обговоренні.

Цінності Інституту спрямовані на те, щоб допомогти зберегти і підвищити рівень культури діалогу в суспільстві, забезпечуючи тим самим його розвиток та процвітання.

Аспен Інститут Київ як платформа для діалогу українських лідерів

У 2015 році було засновано Аспен Інститут Київ, що є членом міжнародної мережі партнерів Аспен Інституту. Аспен Інститут Київ має на меті розвиток та зміцнення потенціалу лідерів українського суспільства. Це досягається через проведення різноманітних програм, семінарів, круглих столів та інших заходів, під час яких учасники обговорюють актуальні питання для України та світу. Шляхом забезпечення простору для діалогу та обміну думками, Інститут допомагає будувати більш демократичну Україну.

Аспен Інститут Київ є платформою для конструктивного діалогу та обміну думками між представниками різних секторів суспільства, сприяючи співпраці між ними та даючи змогу подивитися на звичні питання під новим кутом та збагатити власний кругозір.

Учасники заходів Інституту — лідери з різних галузей, професій, регіонів України, які збираються разом для взаємного обміну досвідом та ідеями і приймають важливі рішення, що впливають на суспільство. Збираючи різноманітні точки зору та сприяючи конструктивному діалогу, Інститут прагне відігравати важливу роль в розбудові сильнішого та більш інклюзивного суспільства.