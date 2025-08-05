Як будувати привабливе й стійке місто: панельна дискусія в рамках Днів Ідей у Луцьку

Спікери говорили, як міста можуть ставати успішними завдяки людиноцентричності, спільним цінностям, розвитку культури та залученню мешканців і бізнесу до творення змін. Модератором виступив Микола Давидюк , український політолог.

5 липня 2025 року в Луцьку пройшов День Ідей . Захід організували Аспен Інститут Київ та Єгор Гребенніков у партнерстві з платформою “Алгоритм дій”, MR. SCRUBBER, Григорієм Зеленюком та Леонідом Джулінським. В рамках події пройшла панельна дискусія “ Успішне місто: що формує привабливість і стійкість міського життя”.

Людиноцентричність як стратегія виживання для міст

Марко Савицький, засновник українського архітектурного бюро Savytskyy Design звернув увагу, що раніше міста були головним інструментом виживання для людини. Але тепер людина є інструментом виживання міст. Тому успішними є людиноцентричні міста — ті, які наповнені людяними сенсами:

— Я маю на увазі місто, яке в різний спосіб питається: “що тобі треба?”. І не тільки в мене. Питається також в моєї дитини, наших ветеранів, які повертаються з війни: “чого вам не вистачає?”.

Спікер наголосив, що під час війни людиноцентричність проявляється у доступності, інклюзивності, рівності та безпеці. Але все ж таки найголовніше, — щоб людину чули. Це про інклюзію з точки зору включення усіх нас в життя міста.

Збудувати бренд, у який вірять: приклад Опішні

Микола Різник, голова Опішнянської територіальної громади, вважає, що успішна громада ґрунтується на спільних цінностях мешканців:

— Я спочатку теж думав, що успішне місто — це інфраструктура, але людей тільки цим не залучиш. Вони йдуть не лише за комфортом, школою чи відремонтованою дорогою. Спочатку мешканці цікавляться брендом, ідентичністю населеного пункту — тим, до чого вони можуть відчути приналежність.



Микола поділився власним досвідом створення бренду Опішні:

— У бренд селища було закладено місцеву ремісничу традицію — гончарство. Завдяки послідовній роботі над ціннісною основою, маленька громада з населенням 8.2 тис. стала найвідомішим гончарним центром України.

Громада, яка вибудовує бренд і послідовно діє у рамках своєї стратегії, може бути магнітом для українців з різних регіонів, зокрема й для мешканців з великих міст. Наприклад, в Опішню щодня їздять на роботу спеціалісти з обласного центру, Полтави.

Мистецтво як інструмент прориву для міста

Євген Карась, колекціонер, галерист, засновник та куратор “Карась Галерея”, Президент Асоціації діячів сучасного мистецтва України, говорив про роль мистецтва у формуванні успішності міста.



На думку Євгена Карася, мистецтво — це один з ключових інструментів прориву для міста: економічного, культурного й ідеологічного. Креативні простори формують привабливість населеного пункту для життя, залучають нових інвесторів і туристів, підсилюють його ідентичність. Одна з пропозицій Євгена: проводити у містах пленери та інші інтерактивні активності з залученням експертів. Це дозволить швидко насичувати простори предметами мистецтва і тим самим запускати глибші зміни у свідомості людей.

Для Євгена Карася прикладом, коли стратегічне впровадження культури посилило впізнаваність і привабливість міста є музей Корсаків у Луцьку:

— Луцьку вдалось перевернути шахівницю і стати культурним центром. Музеїв сучасного мистецтва в Україні немає, а в Луцьку є, ще й на дуже потужному рівні. Для мене це було однією з перших причин, щоб відвідати це місто.

Партнерство бізнесу і громад

Катерина Співакова, директор з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel, говорила про роль відповідального бізнесу у формуванні стійкого, привабливого міста.

Катерина розповіла, що підходи бізнесу до роботи з громадами під час війни змінилися. Перші роки Kernel фокусувався на підтримці Збройних сил, але коли бізнес побачив відсутність якісних реабілітаційних послуг для ветеранів у маленьких громадах, він змінив фокус:

— Ми фокусуємося на зберіганні родин — відправляємо ветеранів разом з дружинами і дітьми на реабілітацію. Також ми надаємо їм гранти для старту будь-якого проєкту. Це особливо важливо в маленьких громадах, де немає якісних послуг цього типу. Адже раніше не було такої великої потреби, як зараз.

Катерина окреслила своє бачення співпраці міста й приватного сектору. На її думку, варто інвестувати у проєкти, які впливають на поведінкові зміни містян. А також відходити від прямої благодійності на користь інфраструктурних змін, які в майбутньому дозволять громадам розвиватися самостійно, без зовнішнього втручання.

