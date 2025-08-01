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Як по світу збирають кров: практика виїзних донацій в Україні та за кордоном

Уявіть, що вам потрібно йти до банку щоразу, коли ви хочете задонатити на потреби війська. Друг збирає на авто для свого підрозділу, фонд розпочав новий важливий проєкт, улюблена інфлюенсерка відкрила збір — і щоразу ви змушені виділити час для походу в банк і ще й посидіти в черзі. Очевидно, що культура регулярних донатів, що сформувалася в нашому суспільстві, не була би можливою за таких умов. А от донори здають кров саме так.

Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Звісно, скидати невеличкі суми на збори можна і щодня, тоді як кров здається не частіше ніж раз на два місяці. Але як часто ви бачитеся з батьками чи старими друзями? І не кажіть, що ніколи не відкладали візит до лікаря через брак часу. І щоби мотивувати якомога більшу кількість людей регулярно здавати кров, потрібно створювати зручні умови. Так, навіть і особливо під час повномасштабної війни, адже це буквально питання життя і смерті.

Рекрутинг донорів для всіх країн світу є викликом. Кожна система крові докладає чималих зусиль, аби підтримувати достатній рівень запасів крові. В сучасній Україні ці виклики — безпрецедентні. Хоча наша система крові активно реформується, потрібні роки, аби вона відповідала європейським стандартам. Проте ми можемо вкладатися у зручні та компактні рішення, які вже показали свою ефективність в Україні й далеко за її межами — виїзні донації.

Світова практика виїзних донацій

У багатьох країнах застосовуються мобільні центри крові — так звані бладмобілі. Це великі буси, обладнані всім необхідним для комфортного та безпечного забору крові. Наприклад, в Ізраїлі такі мобільні пункти приїжджають до навчальних закладів, великих виробництв, громадських просторів і навіть військових баз, де всі охочі можуть здати кров, якщо не мають протипоказань.

Проте необов’язково мати спеціальне авто — для виїзного забору крові достатньо мати зручні кушетки та розхідні матеріали. Так, Американський Червоний Хрест організовує донації біля стадіонів під час бейсбольних матчів, а Сингапурський — у ТРЦ.

Художній музей в Орлеані (Франція) з 2021 року проводить відкриті донації крові, які проходять кожного першого понеділка місяця. Вже на першу подію прийшли більше 100 донорів, і 70% з них дізналися, що ніколи до цього не були в музеї. Тож ці заходи можуть популяризувати не лише донорство, й вигідні всім сторонам.

Відкрита донація проходила також на цьогорічному Comic Con у Сан-Дієго, де всі донори отримали в подарунок футболки з символікою Marvel.

В багатьох країнах уже відмовилися від дієти донора — аби здати кров, достатньо не мати медичних протипоказань і не вживати напередодні алкоголь. Ця відмінність пов’язана з технологією тестування крові на інфекції. Коли людина не мусить дотримуватися суворих правил перед процедурою, вона може здати кров спонтанно, просто прийшовши з друзями до молу чи галереї. Маємо надію, з часом це стане можливо і в Україні.

Як це працює в Україні

Виїзні донації не лише залучають більше донорів завдяки територіальному охопленню — є в них і інші переваги:

● Якщо зазвичай донорство асоціюється з безрадісними лікарняними кабінетами, виїзна донація може стати яскравим та цікавим досвідом.

● Донорство буквально стає видимим, і навіть коли люди не здають кров безпосередньо на виїзній донації, завдяки їй вони можуть долучитися пізніше.

● Часто центри крові розташовані у віддалених районах, тоді як відкриті донації можна проводити у зручних місцях.

Навесні 2024 року Кабмін схвалив Стратегію розвитку добровільного безоплатного донорства крові. Вона передбачає впровадження системи рекрутингу донорів у центрах крові. Виїзні донації можуть і мають інструментом цього рекрутингу, адже допомагають популяризувати донорство. Для зручної організації подій центри крові можуть користуватися системою ДонорUA, де можна формувати електронну чергу, розсилати донорам запрошення тощо.

В багатьох країнах уже відмовилися від дієти донора — аби здати кров, достатньо не мати медичних протипоказань і не вживати напередодні алкоголь. Ця відмінність пов’язана з технологією тестування крові на інфекції. Коли людина не мусить дотримуватися суворих правил перед процедурою, вона може здати кров спонтанно, просто прийшовши з друзями до молу чи галереї. Маємо надію, з часом це стане можливо і в Україні.

ДонорUA проводить виїзні донації в ТРЦ, мистецьких центрах, готелях, у бладмобілях — навіть у костелі наші донори здавали кров. Організовуємо ми й корпоративні дні донора, на яких працівники компаній здають кров у власних офісах. Так, за минулий рік ми провели 288 виїзних донацій: з них 92 — в офісах, і 20 — у бладмобілі, що працює на Львівщині. Всього на цих заходах кров здали понад 5000 українців.

Завдяки таким подіям ми зокрема допомагаємо закривати термінові потреби у крові, коли її необхідно відправити на фронт, або поповнити запаси після обстрілів. Люди активно й охоче долучаються — слід лише зробити крок назустріч. Якщо ви представляєте громаду, бізнес, навчальний заклад, музей чи будь-який простір, напишіть нам, і разом ми надамо вашій спільноті зручну можливість долучитися до порятунку життів.

Ірина Славінська Ірина Славінська , співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України»
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