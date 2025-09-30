Чому мобільні центри крові — найкращий вибір для сучасної України

За час повномасштабної війни в Україну жодного разу не імпортували донорську кров з-за кордону, хоча в умовах воєнного стану ми можемо це робити. Це — справжнє диво, за яким стоїть щоденна робота державних установ і громадських організацій, а також відданість самих донорів. Проте з кожним днем закривати поточні потреби стає важче. І хоча ми можемо звернутися по допомогу до ЄС, ми маємо вміти забезпечити себе кров’ю самотужки, оскільки це стратегічне питання. Ефективним, безпечним та сучасним рішенням можуть і мають стати бладмобілі, або мобільні центри крові.

Фото: Добробут Донорство крові

Плоди реформ зріють довго

Минулої весни Камбін затвердив нові ліцензійні умови заготівлі та тестування донорської крові. Як наслідок, у багатьох містах України, особливо маленьких, закриваються центри крові, оскільки не всі заклади відповідають чинним ліцензійним умовам. Це болісний етап реформування — ДонорUA регулярно отримує повідомлення від донорів, обурених неможливістю здати кров у рідному місті. Донорство для цих людей — не просто про допомогу, а про громадянське волевиявлення.

Проте це тимчасовий етап, і питання лише в тому, скільки часу він забере. Згідно зі Стратегією розвитку добровільного безоплатного донорства крові, затвердженою за два місяці до ліцензійних умов, регіональні центри крові мають організовувати регулярні виїзди. Виїзні донації можна проводити в багатьох локаціях — молодіжних і культурних центрах, палацах культури тощо. Проте приміщення має відповідати санітарним і технічним вимогам, а підготовка до події потребуватиме додаткових зусиль (часом бюрократичних) від працівників місцевої влади, ВЦА тощо.

Коли ж обласний центр крові має власний бладмобіль, достатньо лише однієї процедури для узгодження такої події, а сам мобільний хаб уже обладнаний усім необхідним як для самої процедури, так і для безпечного подальшого транспортування крові. До того ж, бладмобіль, на відміну від звичайного центру крові, не є стаціонарною ціллю для російських ракет і дронів.

Досвід застосування бладмобілів в Україні та світі

Прогнозується, що обсяг світового ринку мобільних центрів крові зросте з $1,2 млрд у 2023 році до ~$2,3 млрд до 2032 року, що відображає середньорічний темп зростання на рівні 7,2%. У 2023 році 35% усього ринку припадало на США, і майже 25% — на країни Європи.

Бладмобілі активно використовують служби Червоного Хреста — ще з 1949 року. В Ізраїлі понад 95% усієї донорської крові збирають саме в мобільних центрах. А оскільки держава з перших днів свого існування веде війну, її мешканців не здивуєш і броньованим бладмобілем.

Вже у 1950-х роках бладмобілі могли приймати до 200 донорів за 6 годин. Сьогодні їхні спроможності ростуть зокрема завдяки ШІ, який дозволяє автоматизувати координацію донорів, планування тощо.

У 2024 році ДонорUA спільно з львівськими колегами запустили перший в Україні великий бладмобіль, і разом провели перші 20 донацій у Львові та області. Сьогодні мобільний центр крові продовжує працювати на Галичині й має значний попит.

Також минулого року ми з партнерами підготували LifeSavingTruck — вантажівку, обладнану всім необхідним для забору крові. До Дня незалежності в ньому провели серію відкритих донацій у Києві, Львові та Запоріжжі.

Цьогоріч, також до Дня незалежності України, розпочав роботу мобільний донорський хаб “Теплокровні”, створений за підтримки ПУМБ. В ньому вже провели серію донацій у Києві, а незабаром бладмобіль почне їздити регіонами України.

Деякі центри крові в Україні вже мають у своєму розпорядженні бладмобілі, проте майже або зовсім не використовують. Можливо, для цього бракує фахівців або грошового забезпечення, але ймовірно і те, що між громадами та центрами крові слабко налагоджений зв’язок. Представники місцевої влади, ГО, ЗОЗ чи бізнесу можуть самі ініціювати виїзні донації, і в інтересах центрів крові — відгукуватися на ці запити. ДонорUA також може залучатися, беручи безпосередню участь або надаючи технологічні рішення для організації подій.

В Україні є тисячі людей, які будуть щасливі ділитися кров’ю і таким способом підтримувати військо й просто чинити добро. Наша спільна задача — забезпечити їм таку можливість. Якщо й ви хочете стати частиною змін, і ми разом організуємо донацію у бладмобілі для вашої громади, компанії чи будь-якої іншої спільноти.