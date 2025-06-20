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Блаженніший Святослав: "Донорство крові – це вияв справжньої любові, що рятує"

Глава УГКЦ закликав українців ставати донорами крові. 

Блаженніший Святослав: "Донорство крові – це вияв справжньої любові, що рятує"
Блаженніший Святослав із гендиректором "Українсього центру трансплант-координації" Дмитром Ковалем
Фото: Пресслужба УГКЦ

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав закликав українців ставати донорами крові і сказав, що це – вияв справжньої любові. 

Як повідомила пресслужба УГКЦ, про це він сказав 19 червня під час зустрічі у Києві із Дмитром Ковалем, генеральним директором Спеціалізованої державної установи "Український центр трансплант-координації". 

За словами Дмитра Коваля, фахівці координують діяльність усієї системи крові України, забезпечуючи потреби як цивільного населення, так і військових. Окремий напрямок роботи – це розвиток трансплантації в країні.

Він сказав, що упродовж повномасштабного вторгнення вдалося утримати стабільні запаси крові, і жодного разу не довелося звертатися за допомогою до зарубіжних партнерів. 

"Це все завдяки готовності українців донатити кров і допомагати іншим", – зазначив Дмитро Коваль і додав, що ситуація тепер досить складна, бо велика кількість потенційних донорів виїхала за кордон, чоловіки та жінки стали військовослужбовцями, і щоденно відбуваються обстріли міст і сіл. 

Тому потреба в крові є значною. А питання наявності стабільних запасів крові – це питання життя тисяч українців.Блаженніший Святослав зі свого боку зазначив, що з точки зору християнської моралі, донорство крові – це вияв справжньої любові, що рятує. За його словами, під час жорстокої війни ми можемо працювати, любити Бога і ближнього, тому що хтось щодня за нас проливає свою кров. І у відповідь на цю жертву українці можуть ставати донорами крові.

"Тому разом будемо рятувати життя наших воїнів, постраждалих від обстрілів, усіх тих, які потребують сьогодні донорської крові в Україні. Таким чином, виконаємо заповідь любові, яку нам Христос залишає, і разом будемо рятувати нашу Батьківщину та рухатися до перемоги України", – сказав Предстоятель УГКЦ.

Детальніше про донорство крові та адреси пунктів, де можна здати кров, дізнавайтеся за посиланням.

  • Укрпошта нещодавно презентувала випуск «Шанс на життя», ініційований організацією ДонорUA до 10-річчя свого створення, щоб акцентувати на суттєвому дефіциті донорської крові в нашій країні та заохотити до не ситуативної, а системної донації. 
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