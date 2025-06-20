Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаСуспільствоВійна

Одинадцятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Від обстрілів армії РФ постраждали 35 населених пунктів області. 

Одинадцятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Упродвож доби через російську агресію поранені 11 мешканців Херсонщини. Від обстрілів армії РФ постраждали 35 населених пунктів області. 

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Білозерка, Берислав, Дар'ївка, Інгулець, Зорівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Станіслав, Новокаїри, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Широка Балка, Качкарівка, Чорнобаївка, Садове, Кізомис, Антонівка, Янтарне, Софіївка, Берегове, Велетенське, Ромашкове, Гончарне, Придніпровське, Зимівник, Новоолександрівка, Шляхове, Веселе, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Милове, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

  • На Херсонщині росіяни понівечили пожежну частину і пункт швидкої.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies