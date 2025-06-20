Одинадцятеро мешканців Херсонщини поранені через російську агресію

Від обстрілів армії РФ постраждали 35 населених пунктів області.

Упродвож доби через російську агресію поранені 11 мешканців Херсонщини. Від обстрілів армії РФ постраждали 35 населених пунктів області.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Білозерка, Берислав, Дар'ївка, Інгулець, Зорівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Станіслав, Новокаїри, Миколаївка, Бургунка, Ольгівка, Широка Балка, Качкарівка, Чорнобаївка, Садове, Кізомис, Антонівка, Янтарне, Софіївка, Берегове, Велетенське, Ромашкове, Гончарне, Придніпровське, Зимівник, Новоолександрівка, Шляхове, Веселе, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Милове, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.