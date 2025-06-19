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На Херсонщині росіяни понівечили пожежну частину і пункт швидкої

У області через агресію РФ поранені 9 людей.

На Херсонщині росіяни понівечили пожежну частину і пункт швидкої
Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині поранені 9 людей. У області через окупантів понівечені пожежна частина і пункт швидкої.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Ромашкове, Новодмитрівка, Дар'ївка, Томарине, Микільське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Берислав, Зміївка, Новоолександрівка, Золота Балка, Новорайськ, Червоний Маяк, Монастирське, Тягинка, Вірівка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Республіканець, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили газопровід, пункт базування екстренної медичної допомоги, пожежну частину та приватні автомобілі.
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