Головне за середу, 18 червня: завершення пошукових робіт у Києві, бої на Покровському напрямку

Бойові дії на Донеччині, 95 бойових зіткнень, ворожі обстріли, нова дискусія в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна”. Яким запам’ятається 1211-й день повномасштабної війни.

У Солом'янському районі Києва в частково зруйнованій дев'ятиповерхівці завершили пошукові роботи після російського удару 17 червня, повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

"Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій. На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення", ідеться у повідомленні.

До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 18 червня загальна кількість бойових зіткнень сягнула 95.

Чверть ворожих штурмів на фронті припала на Покровський напрямок.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 червня – в новині.

На Сумському напрямку активність російської армії зменшилась, а в межах Чернігівської області дій ворога по лінії кордону не спостерігається, повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

На Харківському напрямку біля Вовчанська, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, ворог намагається розширити зону боїв. Росіяни щоденно здійснюють штурмові дії

Обстріли прикордоння в межах Чернігівщини відбуваються, хоч і менше, ніж у межах Сумської чи Харківської областей, додає речник.

Спеціальний трибунал щодо злочинів російської агресії проти України може запрацювати вже у 2026 році, навіть якщо війну ще не буде завершено.

У травні Україна підійшла впритул до створення Спеціального трибуналу щодо злочинів російської агресії проти України. Коаліція держав зі створення спецтрибуналу завершила технічну роботу над проєктами правових інструментів, міністри закордонних справ ЄС їх схвалили, а Рада Європи надала політичну підтримку.

Інструмент для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії отримав чіткі рамки.

Коли запрацює спецтрибунал, кого каратиме, чи дійсно стане механізмом відновлення справедливості, в рамках спільного проєкту LB.ua та EFI Group “Нова країна” під час тематичної дискусійної панелі обговорювали заступниця голови Офісу Президента Ірина Мудра, народний депутат, член Президентської робочої групи з опрацювання питань створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України Сергій Власенко, правозахисник, співзасновник Центру прав людини «Зміна», звільнений з полону військовослужбовець Максим Буткевич, голова наглядової ради інвестиційної кампанії EFI Group Ігор Ліскі, народні депутати, представники громадського сектору, правники тощо.

Наш репортаж – тут.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув вимогу президента США Дональда Трампа про безумовну капітуляцію.

Про це аятола заявив у телевізійному зверненні 18 червня, яке стало його першим публічним виступом з п’ятниці, передає Reuters. Хаменеї наголосив, що «іранська нація не здасться».

Того ж дня Трамп заявив, що його терпіння вичерпане, однак не повідомив, чи ухвалив рішення про участь США в ізраїльських ударах по Ірану.

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