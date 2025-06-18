На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Суми за три дні?
Суми за три дні?
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині через російські обстріли постраждали восьмеро людей

Росіяни застосували артилерію та БпЛА різних типів.

На Херсонщині через російські обстріли постраждали восьмеро людей
Наслідки російського обстрілу
Фото: Херсонська ОВА

У Херсонській області упродовж дня через російські обстріли поранень зазнали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — ідеться у повідомленні.

Російські військові атакували населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерійську зброю та БпЛА різного типу. Станом на 18:00 відомо про вісьмох поранених.

Унаслідок артилерійських ударів по Комишанам та Ромашковому постраждало двоє чоловіків.

Ще шестеро людей дістали травми через російські атаки за допомогою БпЛА у Бериславі, Херсоні, Антонівці та Білозерці. Серед поранених — троє співробітників пожежно-рятувальної частини.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies