На Херсонщині через російські обстріли постраждали восьмеро людей

У Херсонській області упродовж дня через російські обстріли поранень зазнали восьмеро цивільних.

Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів", — ідеться у повідомленні.

Російські військові атакували населені пункти Херсонської області, застосовуючи артилерійську зброю та БпЛА різного типу. Станом на 18:00 відомо про вісьмох поранених.

Унаслідок артилерійських ударів по Комишанам та Ромашковому постраждало двоє чоловіків.

Ще шестеро людей дістали травми через російські атаки за допомогою БпЛА у Бериславі, Херсоні, Антонівці та Білозерці. Серед поранених — троє співробітників пожежно-рятувальної частини.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.